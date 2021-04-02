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外媒問港疆話題　港議員葉劉淑儀嗆「你在編故事！」

▲▼ 香港新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀怒嗆主持人 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲香港立法會議員葉劉淑儀接受 英國BBC訪問。（圖／翻攝 海客新聞）

記者任以芳／綜合報導

香港立法會議員葉劉淑儀再次展現「愛國心」，這次她槓上英國BBC《HARDtalk》主持人史蒂文·薩克爾（Stephen Sackur）。綜合港媒報導指出，上個月31日她接受該節目視頻採訪，談到關於香港、新疆等話題。葉劉淑儀直接霸氣回嗆，甚至反問主持人，「你去過新疆嗎？ 我認為你描述的那些都是在編造故事！ 」

據《觀察者》引述香港新聞網消息指出，當時英國BBC《HARDtalk》主持人史蒂文·薩克爾詢問新疆問題時， 他問葉劉淑儀，「你看到中國政府在新疆所做的事，你難道不害怕對新疆的『壓制性策略』強加於香港嗎？ 」

香港新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀反問，「你剛剛描述的這些，你有親眼看到嗎？ 你有去過新疆嗎？ 」

▲▼ 香港新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀怒嗆主持人 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲ 香港新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀怒嗆主持人 。（圖／翻攝 海客新聞）

葉劉淑儀進一步指出，「我沒有去過，但我有在新疆10年的好朋友，他們告訴我你們所說的一切都不是真的。 沒有對少數民族的鎮壓、沒有種族滅絕、沒有強制絕育。 許多維族的還有其他少數民族的人士、藝術家、商人，他們很好。 事實上，在某些方面他們比漢人的待遇更好。 我認為你描述的那些都是在編造故事！ 」

報導指出，採訪中，BBC主持人詢問關於「完善香港選舉制度是違反中英聯合聲明」問題，認為是香港的政治制度、政治文化正在被大陸中央重新描繪、塑造，完全背離1997年確保香港特別自治的承諾。 

對此，葉劉淑儀反駁，「我必須要提醒你，我手裡拿的是一份1984年《中英聯合聲明》，在聲明中，並沒有提及民主或普選。 普選權是北京，而不是英國當局給予我們的。 」

葉劉淑儀指出，事實上，自1997年以來，北京方面在我們的支援下，已逐步增加了立法機構的直選席位。 但效果不是很好，我們的民主試驗一直在走下坡路。」對於這一現象，葉劉淑儀認為是"因為那些所謂的'民主派'只追求名義上的民主，實際上的所作所為卻違背了民主價值。 

▲▼ 香港新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀 。（圖／翻攝葉劉淑儀 微博）

▲葉劉淑儀是「愛國者治港」擁護執行者。（圖／翻攝葉劉淑儀 微博）

BBC主持人續問「愛國者治港」爭議，這是北京為了實現對香港的完全控制。？對此，葉劉淑儀回應，「愛國者治港並不是什麼新鮮事物，鄧小平先生早在80年代就已多次對此表過態。 愛國者就是歡迎香港回歸中國，尊重國家，不作任何破壞香港繁榮穩定的事情，就這麼簡單。 

報導稱，談到香港公務員宣誓， BBC主持人引述港媒報導稱，香港公務員現在被要求宣誓效忠國家，「多達200人拒絕宣誓並面臨解僱」，質疑這樣的要求是否恰當？

葉劉淑儀指出，超過18萬人的香港公務員隊伍中有200人拒絕宣誓，這並不奇怪。 隨後，她念出「擁護《基本法」，宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區」的誓詞，表示「這很簡單，也非常合理！ 」

葉劉淑儀接著反問，「這有什麼不對嗎？ 招募愛國的公務員？ 」並且表示自己曾在《經濟學人》上看到過一則美國中央情報局的廣告，招募的是愛國的專業人士。

▲▼香港反送中,12/20。（圖／路透）

▲葉劉淑儀強調香港國安法實施後恢復治安是事實。（圖／路透）

雙方一來一往，BBC主持人繼續追問，香港的反對派不是被拘押、面臨指控和審判，就是被迫流亡海外，你擔心香港現在的這種「恐懼」氣氛嗎？ 

葉劉淑儀回應，「只有那些在過去幾年觸犯了法律的人才會恐懼。 香港的言論、集會及結社自由依然健在。 」並且強調，香港國安法實施以來，香港重新恢復法治及秩序已是事實，大多數人可以生活在沒有恐懼的環境中，不用害怕被觀點相左的人毆打。

最後，葉劉淑儀強調，「如果你在2019年到去年初在香港生活過，你就會知道我們出門時有多害怕、有多擔心自己的人身安全！」

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