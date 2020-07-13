台北電影節再添光！　崑大視訊系教師、系友奪最佳聲音設計、最佳導演

▲台北電影節，崑大視訊系教師、系友，奪最佳聲音設計、最佳導演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年以國片最高獎金「百萬首獎」號召，拔擢本土優秀影像創作者的台北電影節，是電影人重大盛事，崑山科技大學視訊系繼上週由校友廖明毅執導《怪胎》奪義大利遠東影展雙獎後，這次參與第22屆台北電影節，由曹源峰副教授團隊以《返校》獲得最佳聲音設計獎，系友張榮吉則以《下半場》最佳導演！





崑大視訊系積極參與國內外各項電影盛事，系上師生及系友在業界表現更是亮眼，本屆台北電影節共有 331 部作品報名，視訊系表現相當傑出，曹源峰副教授與夥伴簡豐書、湯湘竹以《返校》入圍最佳聲音設計獎也進一步獲獎，系友張榮吉以《下半場》入圍最佳劇情長片、最佳導演獎、最佳編劇獎，並拿下最佳導演。此外，系友高偉晏以《下半場》及《蟬鳴》入圍最佳聲音設計獎；嚴振欽以《江湖無難事》、《灼人秘密》入圍最佳視覺效果獎；馬毓廷則以《暗之光》入圍最佳視覺效果獎。

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崑大視訊系主任胡佩芸表示，該系在延攬國家文藝獎、金馬獎、金鐘獎與威尼斯影展等獎項得主蒞校授課的安排下，無論是編導企畫、拍攝與繪製、影音後製特效等相關專業領域，已能確實建立學生實作能力。畢業後部分學生選擇自行開業，或者進入電視台、電影公司、新媒體、廣告或傳播製作等公司，擔任編導、企劃、製片、攝影、剪輯、成音、美術、視覺效果、動畫等相關工作，在業界表現備受肯定。





視訊系歷年來在台北電影節經常創下亮眼成績，陳曉東副教授的《寶米恰恰》在第14屆時榮獲最佳剪輯獎、曹源峰副教授獲得卓越貢獻獎，系友張榮吉《逆光飛翔》拿下觀眾票選獎；系友李念修執導《河北臺北》榮獲第18屆的最佳紀錄片與社會公義電影獎；系友江宜真在第21屆時與臺灣知名音效師杜篤之合作，以電影《幸福城市》拿下最佳聲音設計獎。此次再添最佳導演及最佳聲音設計獎，師生備感驕傲。

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