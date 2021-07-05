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確診者遺體遭丟包！熱天悶棺木內12小時　禮儀社員工脫防護服落跑

▲▼確診者大體遭丟包。（圖／《東森新聞》）

▲確診者大體遭丟包，開車人員脫防護衣落跑。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新竹縣立殯儀館有輛遺體運送車停放許久，車輛內部還有一口棺木，館方人員調查才知道，裡面竟然裝著確診者大體，而且悶了超過12個小時才火化。對此，新竹縣府民政處回應，接下來將依法究責，從嚴開罰。

這輛遺體運送車停在新竹縣立殯儀館旁的空地，內部裝著一口棺木，館方人員發現後，調閱監視器，發現開車人員6月11日凌晨5點到場，停車後脫下防護衣，人就離開現場。館方人員後續打電話，才知道棺木裡裝的是確診者的大體，而且悶在裡面的時間已經超過12小時，行為相當誇張。

▼確診者大體遭丟包。（圖／《東森新聞》）

▲▼確診者大體遭丟包。（圖／《東森新聞》）

對此，該殯葬公司表示，到場時有打電話給新竹縣衛生局的防疫專線，後來不知道怎麼處理，所以人就先走了。不過，新竹縣府民政處處長邱靖雅說明，由於6月死亡人數攀升，生命禮儀科有再次提醒大體處理流程，「事實上，我們所有的業者，早已知整個大體處理的流程，以及應該對硬的聯絡窗口，所以跟整個防疫專線，完全沒有關聯。」

邱靖雅批評，同仁連續打9通電話，要跟業者確認處理程序，業者卻謊稱「大體還在醫院」，對於一而再、再而三說謊，還想將責任推給縣府的行為，「我們認為是非常的不妥當。」

邱靖雅表示，縣府在處理確診者大體的流程當中，絕對按照中央的SOP來行事，任何業者違反流程，將依照情節輕重，處以1萬元到15萬元的罰鍰。

此外，館方人員也擔憂，當天上午共辦了10場告別式，出入人數超過上百人，當天天氣炎熱，車子空調沒有發動，害怕病毒就此散開來。

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