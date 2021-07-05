屏東鐵皮屋8男女玩象棋聊天　這場聚會代價48萬起跳

▲里港警分局鹽埔分駐所所長楊博順、警員許勝銘查獲民眾違規群聚 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉鹽中村有一鐵皮屋，聚集8人玩象棋聊天，里港警分局獲報前往查看，發現他們均非鐵皮屋住戶，依傳染病防治法第67條第1項第2款製作案件舉發通知書，函請屏東縣政府衛生局裁罰。以一人最低處罰6萬元計算，這場群聚要罰48萬元。

里港警分局表示，全國疫情目前仍是三級警戒，防疫措施包含外出須戴口罩，避免非必要室內群聚，也禁止室內5人以上群聚。鹽埔分駐所於6月29日12時許，接獲民眾檢舉，稱鹽埔鄉鹽中村某處鐵皮屋內，有人在聚集打牌。

所長楊博順、警員許勝銘立即到場稽查，未見有打牌情事，但發現室內有8人群聚，經進一步了解，在場8人共計7男1女，皆非該鐵皮屋住戶，利用閒暇時間在鐵皮屋內玩象棋聊天，該案已違反傳染病防治法第67條第1項第2款室內禁止5人以上群聚規定，警方於現場針對此8人開立案件舉發通知書，函送衛生局進行裁罰。

分局長楊龍祥表示，防疫人人有責，民眾務必配合防疫政策，勿多人群聚，且應戴口罩，降低病毒傳播風險，切勿抱有僥倖心態，若因個人嗜好、娛樂而糾眾群聚，恐造成防疫破口，希望民眾全力配合防疫，共同圍堵疫情防止擴散。

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