懶人包／雙北70歲↑長者開打莫德納　預約時間、方式﹑對象一次看

▲雙北6日起開放70歲以上長者預約施打疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／綜合報導

雙北宣布7月6日起開放70歲以上長者預約接種莫德納疫苗，兩地都不限戶籍。其中，北市預約新增了取消功能，新北則分兩階段開打疫苗，第一階段針對70歲以上長者，第二階段將開放至68歲以上長者。

台北市長柯文哲表示，這次是北市預約第五波疫苗的預約，開放70歲以上與55歲以上的原住民施打，而這次較為不同的，是新增「預約取消」功能，可以在預約截止前後悔取消，不想打就取消，避免浪費。

新北市長侯友宜表示，新北市民可上市府及各區公所網頁，掃QR code快速預約，若長者不會上網，可撥打區公所專線電話服務，或是請區公所、里長及里幹事就近協助，「只要年齡到、時間到，就一定打得到」。

以下為雙北開放70歲以上長者接種莫德納疫苗預約的時間與方式說明：

北市長者預約疫苗

預約時間：7月6至7月7日，早上8點至下午5點

開放對象：不限戶籍，70歲以上長者、55歲以上原住民

預約方式：採線上預約，或掃描下圖QR Code，也可電洽各區公所電話預約

接種時間：長者，7月8日至7月10日

新增預約取消功能

新北長者預約疫苗

第一階段

預約時間：7月6至7月1日，早上8點至晚上10點

開放對象：不限戶籍，70歲以上長者、60歲以上原住民、第一至五類公費對象（含孕婦）

預約方式：採線上預約，或掃描下圖QR Code，也可電洽各區公所電話預約

接種時間：7月8日至7月9日，上午8點至12點、下午1點至5點

第二階段

預約時間：7月10至7月11日，早上8點至晚上10點

開放對象：不限戶籍，68歲以上長者、58歲以上原住民、第一至五類公費對象

預約方式：採線上預約，或掃描下圖QR Code，也可電洽各區公所電話預約

接種時間：7月12日至7月13日，上午8點至12點、下午1點至5點