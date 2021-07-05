高雄嬤「太想孫子」　大雨中走5公里迷路…真相令人鼻酸

▲高雄市前鎮區一名80多歲的阿嬤，因擔心孫子安危不顧大雨外出找人，但其實阿嬤是患有失智症，根本沒有跟家人同住，所幸警方獲報平安護送她返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區日前一名患有失智症的郭姓阿嬤，稱擔心疫情期間孫子在外的安危，獨自外出尋找，不料卻迷失方向再加上滂沱大雨，她無助地呆站在馬路邊，警方接獲通報後，趕緊撐傘替阿嬤擋雨，並安全護送她回家；調查後才知道，原來郭姓阿嬤是一人獨居，根本沒有家人同住，全都是她太思念孫子，所以想起以前的事，才會突然外出要找人。

這起阿嬤找孫子的烏龍事件，是發生在2日下午3點左右，當時高雄市區還著的大雨，前鎮分局復興路派出所接獲民眾報案，指出一名年約80歲的老阿嬤，呆站在下大雨的馬路上，情況非常危險。警方抵達後，立刻下車替全身溼透的老阿嬤撐傘擋雨，並安全護送她返家。

警方調查，發現原來這名80歲的郭姓阿嬤，因患有失智症的緣故，突然想起往事，加上太思念孫子的情況下，才會顧不得當時下的滂沱大雨，走了離家約5公里的路程找孫子，不料卻迷失方向呆站在馬路上，不知所措。所幸，警方協助平安護送她返家，結束這場尋孫的事件。

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