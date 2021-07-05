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「清零不是天方夜譚！」　他分析數據酸爆：唯獨1縣市非常可惜

▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

▲臨江夜市在夜市微解封的第一個週末人潮稍微變多。（圖／記者宋良義攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（5）日全台新增28例本土病例，其中又以15例的台北市最多。民進黨立委鄭運鵬分析數據，自信表示「台灣要清0不會是天方夜譚」，不過，「潮水開始退了」，在擁有最多資源的台北市，卻無法在三級警戒之下率先趨近於0，實在令人感到遺憾。

鄭運鵬在臉書上貼文，提到今日確診數28例代表了7件事，首先，就是指揮中心指引和主導的方向「大致上都是正確的」；第二，5月疫情爆發以來，地方政府可能都有自己的防疫方式、執行能力，各地的下降趨勢速度不同，但整體來說，「是非常優秀的！」

不過，鄭運鵬話鋒一轉，直言「潮水開始退了，就知道台北市是非常可惜的」，因為台北市擁有最多的醫療資源、平均學歷最高的公務人員，然而最終卻無法在三級警戒之下，率先趨近於零，「是令人遺憾的結果。」

接著，鄭運鵬表示自5月以來，國人回到去年的自我防疫意識，每個人、每個家、每個工作環境的防疫工具都算充足，因此大家只要都有好好保護自己，即便有超級傳染源，應該也不易再次大爆發。

▲▼民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者陳煥丞攝）

第五，以每日確診量來看，「台灣要清0不會是天方夜譚」，雖然有部分人士覺得社區有黑數就不可能清0，但鄭運鵬認為，只要讓這些極少量的黑數不易傳播出去，就容易斷鏈，「不會影響清0的目標」，其中最重要的就是疫調，「疫調絕對是台灣獨步全球的武器！」

針對大家擔心的疫苗問題，鄭運鵬也說，很多人都誤信了「沒有疫苗就沒有清0」的說法，疫苗確實具有避免感染、重症的保護力，但從歐、美、日等國的疫苗政策可見，因為已經不可能全國清0，所以「只能靠疫苗接種來避免國家正常生活再度崩潰。」

鄭運鵬最後表示，如果國內真的順利清0，且疫苗接種率已提高到有理論上的群體免疫力之後，「要不要保持境外移入也放寬，以『即使有人感染也不至於重災』的思考，恢復成2019年疫情前的正常運作狀態」，將會是另一階段的事情了。

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