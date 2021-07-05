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台資明諦工廠爆炸1死29傷　居民驚「像地震來襲」！機場警鈴大響

▲泰國工廠爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國化學工廠意外爆炸，引發濃濃黑煙。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

泰國北欖府台資明諦化學公司5日突然爆炸，倉庫內20頓化學用品意外起火引爆，現已造成1人死亡、29人受傷。當下爆炸規模之大衝擊附近素萬那普機場（Suvarnabhumi）航站大廈，機場警報一度大響，引起數百名候機民眾恐慌。

綜合路透等外媒報導，明諦化學公司工廠凌晨3時發生大規模爆炸，毀損附近至少70棟建築物被毀。消防部門透露，火勢事後已成功控制，不過仍有一間倉庫在燃燒，事故原因也正全力調查中。當局下令立即疏散周圍5公里民眾，總計數千人受影響，以免大量洩漏化學物質再度引爆。

搜救志工普安派（Anyawut Phampai）表示，「我們正努力尋找傷者，不過火勢太大，因此進展工作緩慢」，許多救援人員也在附近地區搜救，幫助遭到爆炸碎片砸傷的民眾。官員透露，這起事故造成一名救援人員死亡，另有29人受傷。

當地居民尼薩拉特（Baitong Nisarat）表示，「一開始感覺像是打雷，在那之後，聽到類似東西掉落的巨大聲音，接下來房子開始搖晃，就像地震來襲。」現已知機場航班時程並未受到影響，皆維持正常運作。

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