獨／警鈴大響防疫旅館竟喊：測試　傳道士求救「4個字」成遺言

記者黃宥寧／綜合報導

彰化防疫旅館30日晚間發生大火帶走4條人命，包括1名消防員不幸殉職。其中1名入住的陳姓男住客也不幸罹難。陳姓住客友人接受《ETtoday新聞雲》訪問，難過地說，他們夫妻6月27日剛從泰國結束教會社會服務工作返台，入住防疫旅館，竄出濃煙過程中，他撥電話向另名同住旅館的姚姓傳道求救，最後一通電話僅說「我不行了」，再回撥已無人接聽。

▲彰化防疫旅館晚間惡火奪4命，當中1名不幸罹難者為陳姓牧師。（圖／記者唐詠絮攝）

據鄭姓友人沉痛表示，派駐外國的陳姓傳道與妻子今年到泰國進行關懷當地住民和弱勢家庭等教會社會工作，6月27日返台經旅行社安排入住百香果防疫旅館，他與妻子分別住在面向三民路火勢猛烈的9606、9607房。警報器當時偵測到火煙而鈴聲大作，陳姓傳道接收到旅館業者表示「在測試，請回房間」他便待在房，不過卻聞到陣陣焦味，不知道該如何是好。

▼喬友大樓不幸罹難的陳傳道與妻子從泰國結束教會社會服務工作返台入住防疫旅館，卻從此天人永隔。（圖／翻攝自Facebook／陳傳道）

碰巧，6月25日從柬埔寨返台的姚姓傳道也入住在同一間防疫旅館，火災當下，他立刻撥打電話給陳姓傳道關心，陳向他表示「煙越來煙大」，姚則向他說「你帶你太太過來中正路這邊房間，比較沒煙，到門口敲我門」沒想到就這樣過了15分鐘，姚姓傳道遲遲沒等到陳姓傳道走過來，再打通電話關心，電話那頭陳姓傳道氣息微弱地說「我不行了」就掛掉電話，他非常擔心但再回撥卻沒人接聽，這短短4字卻也成陳姓傳道的遺言。

不幸罹難的4名死者全都在9樓被尋找到，而陳姓傳道被發現時是倒臥於房間，最後被帶下來後送往醫院急救，凌晨3點，因濃煙吸入嗆傷窒息仍回天乏術。

最後鄭姓友人向《ETtoday新聞雲》表示，昨晚出動的全是正職消防人員，因義消無法打疫苗，在日前已經被通知無法加入救援行列，他也委婉表示，昨晚整棟樓燒成這樣，人力及雲梯車稍顯不足；對此他也懷疑，該大樓重新裝潢過房間配置疑似有落差，才會導致第一時間無法進行搜救錯過黃金救援時間。

趕走過敏原

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