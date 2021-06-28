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婚禮驚現「白色棺材」親友全嚇傻　新郎曝背後寓意竟暗藏洋蔥！

▲▼泰國一對新人在婚禮上擺上棺材，嚇壞不少親友。（圖／翻攝自Facebook／Kan Pho To）

▲泰國一對新人在婚禮擺上棺材，嚇壞不少親友。（圖／翻攝自Facebook／Kan Pho To）

記者葉睿涵／綜合報導

不少人都喜歡在婚禮放置一些寓意美好的物品，希望能藉此討得好兆頭，然而泰國有一對新人最近卻舉行了一場別開生面的婚禮，直接將一口白色的棺材搬上台當裝飾，嚇壞了不少前來觀禮的親友。

綜合泰媒報導，泰國新郎賈克魯特（Jakrut Namwised）與新娘彭提查（Pornticha Ruengrum）在6月18日舉行婚禮。不過，與尋常婚禮不同的是，2人的婚禮裝飾除了常見的鮮花外，背板前還放置了一口白色的棺材，讓不少人心裡感到毛毛的，也擔心會觸中1對新人的霉頭。

不過新郎在接受當地媒體採訪時卻表示，他們一點都不害怕，因為棺材對他和妻子而言，是非常重要的信物，原來這對新人同為當地一家棺材工廠的員工，2人都認為，「棺材不過就是個木箱而已」，而且這口漂亮的棺材顏色也與婚禮主題十分相襯，因此他們才決定將棺材當成婚禮的裝飾。

這對新人在確認過棺材和泰國當地的婚禮習俗並不衝突後，便立即和婚禮主持人商量怎麼將棺材融入婚禮流程中。新郎表示，「我不覺得棺材會帶來什麼影響，我們2人的相遇就是因為製作棺材才產生了愛情，我相信我們死的時候也是彼此相愛的，棺材將見證我們至死不渝的愛情。」據悉，婚禮上的棺材是由新郎負責打造、新娘負責上色的。

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