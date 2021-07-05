快訊／環南爆要求休市7改3　黃珊珊「中央同意」：怎麼可能我決定





▲黃珊珊與環南攤商溝通。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者袁茵／台北報導

針對台北市政府的防疫表現，台北市議員許淑華5日表示，根據攤商提供的Line對話，環南市場自治會曾不只一次向副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，也陳情縮短隔離時間。對此，黃珊珊5日回應，「這麼重大的事怎麼可能我自己決定」，經過多位專家討論，並請示中央，維持休市3天作為。

許淑華5日於臉書表示，取得攤商提供的Line對話，原來環南市場自治會曾不只一次向黃珊珊副市長拜託降低防疫標準，例如有確診者參加批發市場專案打疫苗，讓接觸的73人被匡列時，會長曾向黃珊珊陳情縮短隔離時間；又例如，7月2日環南PCR篩檢出41名陽性確診時，北市原訂要讓環南休市7天，而自治會向黃珊珊爭取改成休市3天。

許淑華表示，自治會長從5月底開始就和黃珊珊副市長有密切聯繫，更說明了黃珊珊對於環南的狀況有所掌握，既然如此，本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？看到line群組對話，是否因爲會長拜託而放寬防疫標準？為何柯市府過去對環南沒有積極作為，也請柯市府向市民清楚交代。

對此，黃珊珊5日中午於臉書回應，北市針對公有批發、零售市場、超市和地下街遇到確診個案的情形，台北市流行疫情指揮中心已經在5月底提案討論，並發布新聞稿公告，「如員工、攤商（販）確診，除立即全場消毒，針對確診者主要活動局部區域及確診者之攤位、比鄰攤位加強消毒並靜置封閉3日再恢復營業。」

黃珊珊指出，環南市場篩檢PCR結果出來後，確實曾在LINE群組中有人討論休市時間是否改為7天，不過，經過多位專家討論，結合環境清消、公衛團隊的建議，並且請示中央同意之後，維持休市3天的作為，「這麼重大的事，怎麼可能我自己決定？」

台北市政府副發言人黃瀞瑩補充，批發市場一直都是台北市重要民生物資的集散地，市府希望在不影響民生經濟的狀態下，確實進行匡列、消毒及靜置等動作，防堵疫情在市場中擴散。

▼許淑華曝光環南市場攤商Line訊息，要求柯文哲市府降低防疫標準，以及縮短隔離。（圖／許淑華提供）