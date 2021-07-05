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公開防疫進度挽回形象！林昶佐「深夜call北榮」支援南機場篩檢

▲林昶佐試圖安撫。（圖／ETtoday新聞雲）

▲林昶佐試圖安撫環南自治會長。（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃可昀／綜合報導

台北市中正區南機場附近的國宅爆發10多人確診，立委林昶佐表示，他昨晚深夜聯繫了退輔會與北榮，請他們協助「南機場加速篩檢」，在臉書公開目前進行的防疫對策，等同撇除沒為在地人發聲的指控。

林昶佐稍早在臉書指出，南機場周邊社區自5月就陸續傳出確診案，「至今案例始終降不下來」，忠勤里里長這幾天積極造冊，也請市府規劃擴大篩檢。他則是聯絡了北榮和退輔會，「北榮已配合中央進行多次PCR廣篩的任務，已有相當豐富的經驗與效能」，若市府設的篩檢站量能不足，北榮可在第一時間給予協助。

▲▼ 。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

▲深夜打給北榮請求協助篩檢。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

此外，林昶佐也公布台北三大市場目前防疫進度，截至4日第一市場96例、第二市場23例、環南市場110例，其中環南市場已匡列187人隔離183人，7月8日將針對三個市場進行再次篩檢。

據了解，林昶佐最近陷入環南自治會長嗆聲風暴，外界質疑他沒做事、作秀，他昨天（4）在臉書公開道歉，希望外界停止肉搜女肉販張采婕，更不要做出任何恐嚇、騷擾舉動，並澄清張采婕2019年曾短暫加入團隊數個月，去年初已經離開，「這次的事件因我而起，對於日前在記者會因柯文哲市長的發言而有不耐的回應，我也要再次向市民表達歉意，任何的批評與指教，我都虛心接受。」

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