地方媽媽接紓困補助「詐騙電話」慌了　警查證劇情大逆轉

▲內埔警分局龍泉所警員吳家宏及陳俐瑾協助的疑詐騙紓困案，證實是真的 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局龍泉所警員吳家宏及陳俐瑾接獲通報，高雄一名吳姓男子報警稱「渠住在屏東縣內埔鄉50多歲的母親林姓女子可能遭詐騙財物，請警方協助」。員警抵達後，林女緊張地向警表示是接獲「紓困補助詐騙電話」，警方隨即協助確認林女沒有財物損失，林女才放下心中大石，但隔天向工會求證才發現那通電話是真的，令林女對為她奔波的警察致歉，「金歹勢」!

內埔鄉一名從事美髮業的林姓女子(50歲)1日接獲1通電話，電話那頭女子自稱是美容美髮職業工會，欲提醒林女領取紓困補助，林女不疑有他，將帳號提供給對方核對。

事後心裡起疑，心想工會應有她之前匯款紀錄，為何要再確認，她擔心自己成為詐欺案的人頭帳戶，便將此事告知渠住高雄的兒子吳先生。吳先生擔心母親受騙，遂透過高雄警方通報內埔分局龍泉所，經過高雄屏東兩地連線找到她，警方聽聞她陳述研判可能為詐騙電話，但幸好沒有財物損失，也沒有淪為警示帳戶，同時提醒林女勿聽信不明來電操作ATM等防詐絕招，緩和渠緊張的心情。

然而隔天劇情大逆轉，林女向投保工會求證，確實是工會電話通知會員領取紓困補助，林女聽聞，急忙再聯繫警方說明是一場誤會，對警方真的是很不好意思。

分局長蔡耀順表示，該案雖然是烏龍一場，但仍藉此機會呼籲民眾，詐騙集團利用各種方式詐取民眾財物，接獲不明來電務必保持冷靜停一停、想一想，並且做再次的查證，如有任何問題請民眾立即撥打110或165反詐騙電話諮詢。

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