上海人虧台灣要加油！台大醫曝「大陸超嚴格1手段」：這樣搞0境外

▲大陸上海外灘擠滿人潮。（圖／視覺中國CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

有網友今（5日）在批踢踢發文透露，在上海工作的同事日常不戴口罩，還參加大型活動，詢問過後還被虧「台灣還在管制？要加油」，貼文曝光後引起熱議。對此，前台大感染科醫師林氏璧就曾在節目中指出，大陸透過1嚴格措施「讓他們幾乎不會用境外移入。」

本站曾報導「大陸現況驚呆鄉民！上海同事見「台灣還在管制」狂搖頭：請加油」內文指出，有網友發文表示，上海同事發的多張照片都沒戴口罩，還參加大型活動。詢問這名同事大陸現況，對方回應「很多人已經打了疫苗，政府沒管制一般生活了」並且反問「台灣現在還在管制？」並搖搖頭，要我加油。

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更有網友詳解大陸現況指出，「現在除了去醫生、機場、高鐵要戴口罩以外，去逛商場根本沒人管了，電影院跟劇場會意思管一下，不用也是淪為表面，幾乎都100%開放，我現在在公司戴口罩人家還會覺得奇怪，這邊政策很明確明年北京冬奧肯定要開放了！」

▲謝震武、林氏璧醫師曾透露，大陸入境管制「非常非常嚴」。（圖／翻攝新聞面對面YouTube）

對於大陸疫情防控，主持人謝震武上月（29日）就曾在《新聞面對面》上特別提到，大陸的入境管理，包括普篩過程都是非常非常嚴格的；話鋒一轉，談到台灣6月27日才開始做較嚴謹入境普篩，謝震武直言，「無法理解怎麼可以實施後還出現12個人跑回家的事情，不是應該直接到防疫旅館或集中檢疫？」

對此，前台大感染科醫師林氏璧在節目上也指出，「中國大陸的入境普篩是非常非常嚴的，他們在14天內就可以做個3、4次」，從入境機場後，再回到自己的家鄉，又再隔離14天，繼續篩，透過這些措施「他們才搞出來幾乎不會有境外移入」。

▼大陸上海外灘擠滿人潮。（圖／視覺中國CFP）