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北京「滴滴出行總部」運作如常　司機憂抵制：到時換個平台

▲▼大陸叫車平台滴滴出行北京總部—滴滴大廈。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京總部滴大廈。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

有4.93億全球用戶的大陸網約車平台「滴滴出行」，日前低調赴美上市後，昨爆出震撼彈，因涉嫌違法蒐集使用者個資，被大陸國家網信辦「下架」。《ETtoday新聞雲》記者5日赴北京數字山谷的滴滴總部，乍看之下運作如常，但有專車司機坦言，官方下如此重手，「肯定是有證據了、犯了戒了」，若到時候影響營運，只能換個平台繼續開車。

記者實測，目前大陸版ios系統的App Store，以及其他手機系統的應用程式商店，都找不到滴滴出行App可供下載，只看得到滴滴順風車等子產品或其他關聯企業的App；不過，若是已經安裝在手機內，未卸除的滴滴App， 或是社交平台「微信」上，由滴滴提供的「叫車服務」附屬功能，都仍可正常使用。

▲▼大陸網約車平台滴滴出行，在手機應用程式商店上被下架，但用戶仍可在已安裝的軟體、微信上正常使用。（圖／記者陳政錄翻攝自手機截圖）

▲大陸網約車平台滴滴出行，在手機應用程式商店上被下架，但用戶仍可在已安裝的軟體、微信上正常使用。（圖／記者陳政錄翻攝自手機截圖）

值得注意的是，在記者搭乘從滴滴平台約到的轎車，提起相關問題後，司機主動指著後照鏡旁的「攝像頭（泛指攝影機的鏡頭，大陸用語）」坦言，近年滴滴開始要求每輛車，不論是專車、優享車等不同等級都要裝，「往裡照有一個，往前照還有一個」，加上行車錄音，表面上說是維護雙方安全，但也會讓乘客擔心，是不是在侵犯隱私。

所以在談到滴滴出行因赴美上市，引起洩漏資料的討論時，司機直言，現在中美關係這個差，滴滴掌握這麼多行車、道路資訊大陸數據，「你如果犯渾，國家有的是辦法治你」，認為官方肯定是有證據了，才會下此重手。

至於是否擔心未來無法接單，或遭抵制影響生意？另一位司機向記者表示，大不了就換個平台，反正北京人這麼多，用車需求火爆，這麼多軟件（APP）都可以打車。這位司機一手敲著方向盤，接著嘆了口氣說，現在它（指DD）是最大，如果「繼續犯錯」最後被封了，「那就該會有第二個最大」。

▲▼大陸叫車平台滴滴出行北京總部—滴滴大廈。（圖／記者陳政錄攝）

▲滴滴大廈外觀。（圖／記者陳政錄攝）

大陸國家互聯網信息辦公室4日表示，根據《中華人民共和國網絡安全法規定》，App「滴滴出行」存在嚴重違法違規，收集使用者個人訊息的問題，因此按照規定下架，並要求滴滴出行科技公司，嚴格按照法律要求，參考相關標準，改善存在的問題，保障用戶的個人訊息。

在此之前，滴滴出行於6月30日在美國首次公開募股（IPO）後，大陸國家網信辦7月2日就宣布，以「防範國家數據安全風險」等理由，進行安全審查，並停止新用戶註冊。在大陸網路上，也傳出滴滴將訊息洩漏給美國的流言蜚語。

對此，滴滴副總裁李敏3日強調，數據用戶都存放在國內伺服器，不可能將數據交給美國，指稱惡意造謠者已經刪帖，但堅決起訴維權；惟7月4日，大陸國家網信辦就將之下架，且一同被審查的除了滴滴出行，還有「運滿滿」、「貨車幫」及「BOSS直聘」等赴美上市的陸企。

記者5日前往位在北京的滴滴大廈，乍看之下運作如常，外圍有少數境外媒體拍照、採訪，對於大樓外少數媒體徘徊，也有不少路人駐足觀看，但未有過於激烈的舉動出現。

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