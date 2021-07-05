台中天然氣外洩原因曝光　中油：球閥下游側一顆螺絲鬆了

▲中清路三段中油高壓天然氣管昨發生瓦斯外洩。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區中清路三段中油高壓天然氣管，4日下午發生瓦斯外洩意外，濃度一度高達1萬ppm，中油昨晚緊急派員前往搶修，發現事故主因是球閥（開關閥）下游側的一顆螺絲鬆掉了。中油天然氣中心表示，4日凌晨曾有維修人員進入維修孔查修管線，應是維修完畢後未將螺絲鎖緊所致，今凌晨12時已搶修完畢，並於半小時後再測試，已確認安全無虞。

台中市消防局昨日下午5時許接獲市警局轉報，大雅區中清路三段有市民聞到瓦斯味，經查確認為中油6吋的高壓天然氣管線外洩，遂派遣6人2車趕赴現場，到場使用儀器測得瓦斯濃度高達1萬ppm，緊急灑水降低現場天然氣濃度，警方也設置警戒區進行人車管制。

中油台中供氣中心表示，昨晚6時許接獲管線有排氣情形，立即派員到場搶修，不過因維修管線關係到其他瓦斯公司及當地民生用戶，經協調後在不影響用戶下進行轉輸，昨晚11時將氣體排空，再由維修人員進行維修孔內查修，經查，發現是球閥下游側的一顆螺絲沒鎖緊，才導致瓦斯外洩。

中油台中供氣中心指出，4日凌晨有人員進行球閥換新作業，應是員工施工完畢後，誤以為已將球閥上下兩側的螺絲鎖緊，其實不然，造成螺絲鬆脫，導致內部壓力上來之後瓦斯就慢慢外洩。昨晚搶修後，於今日凌晨12時10分左右維修完畢，約12時45分時再觀察有無瓦斯外洩情形，確認安全無虞後，維修人員才離開現場。

▲中油維修人員到現場搶修管線。（圖／記者白珈陽翻攝）

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