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首間超商Ｘ星宇航空門市！機場航廈、跑道搬進店內　還有限定咖啡杯

▲▼7-11x星宇航空主題店。（圖／7-11提供）

▲全球首間7-11x星宇航空主題店近期新開幕。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

先收藏以後再去！全球唯一的台北「超商x星宇航空主題店」開幕了，以航空和宇宙為設計主軸，將機場航廈、跑道和登機口通通搬進門市，店內天花板還打造立體飛機登板，搭配可隨燈光變換白天黑夜的天空背景，還會定時播放登機音樂及噴灑星宇機上的專屬香氛，讓民眾一踏進門市就像正在登機，準備好出國渡假了。

7-11x星宇航空主題店座落松山區，店外以機場航廈為設計，包括使用機場跑道作為招牌背景，天花板上的飛機裁型還原航機劃破天際的瞬間以及與機場同款設計的星宇航空指示牌，就連門市座標經緯度定位一點都不馬虎，柱子上的第7航廈更與大門上方的11號登機門相呼應。

▲▼7-11x星宇航空主題店。（圖／7-11提供）

▲門市內抬頭就能看見飛機。

▲▼7-11x星宇航空主題店。（圖／7-11提供）

▲機艙造型的座位區。

▲▼7-11x星宇航空主題店。（圖／7-11提供）

▲門市內的天花板會變換白天黑夜。

接著踏進門市內就能看見休憩用餐區（疫情間暫停開放），牆面以立體圓弧機身為設計，更將編號B-58201印刷在牆面上，完美重現星宇航空初號機，窗戶內還放置星宇首航紀念碑、登機封套、商務機耳機及眼罩等商品為擺設。另一側則是門市最大亮點，不僅有飛機場模型的主題桌，天花板更打造出立體裁型飛機燈板搭配可隨燈光變換白天黑夜的天空背景，外圍還有飛機模型環繞軌道運行。

星宇主題店還打造獨家限定「CITY CAFE聯名杯」，因應不同容量推出星空飛行軌道款（特大杯）以及飛機起降款（大杯），其中星空飛行軌道款專用杯套更以VIP行李標籤為設計，只要點CITY CAFE熱飲即可免費擁有，另外還有以星宇航空地勤車隊為設計的現萃茶杯和星探者關東煮碗，航空迷絕對不能錯過。

▲▼7-11x星宇航空主題店。（圖／7-11提供）

▲星宇航空主題店限定咖啡杯、關東煮碗。

「壽司郎台北林森店」也於昨（1）日正式開幕，受到疫情影響，壽司郎全面開放外帶，並且和Foodpanda與Uber Eats外送平台持續合作，或是民眾也可以選擇打電話預約外帶。

▲壽司郎台北林森店7/1正式開幕。（圖／壽司郎提供）

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