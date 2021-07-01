限時3天！超商祭「4大咖啡飲品」優惠　爽喝特大杯冰美式只要44元

▲7-11明（2）日起推出限時咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控有福了！7-11推出限時3天最新4大CITY系列指定品項優惠，其中特大杯冰美式3杯150元，結帳使用5大支付方式即可再打88折，換算下來每杯只要44元，直接幫荷包省一波。另外，全家則是即日起至7月13日推出咖啡全品項第2杯半價活動，同步加碼消費滿額就送1杯單品冰美式或經典冰拿鐵。

7-11自7月2日至4日止推出4大CITY系列指定品項優惠，包括特大杯冰美式3杯150元、冰燕麥拿鐵（中杯）3杯150元、冰精品拿鐵2杯150元以及西西里風檸檬氣泡咖啡（特大杯）2杯150元，使用5大支付（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通）還能再享88折優惠，但請民眾注意以上優惠不提供線上寄杯。

▲7月起每逢週五、六、日，只要消費滿額並使用5大支付方式結帳，即可再享88折。



以特大杯冰美式3杯150元來算，使用5大支付還能再享88折優惠，換算下來每杯只要44元，非常划算。另外，7月起每逢週五、六、日，只要民眾到7-11購買指定商品結帳金額滿150元，並使用5大支付結帳，也能再享88折優惠，撿便宜就要趁現在。

全家即日起至7月13日祭出2大「解憂活動」，包括「咖啡全品項第2杯半價（不含酷繽沙、鮮乳坊小農拿鐵）」，以及單筆消費滿299元就送中杯冰單品美式或大杯冰經典拿鐵1杯，可兌換至8月10日。

▲超商咖啡連14天第2杯半價喝。（圖／全家提供，下同）

另，2019年5月首次登台掀起搶喝潮的「仙女紅茶」即日起也改版回歸，一共有「仙女紅茶」及「仙女醇奶茶」2種選擇，尤其包裝還特意改以桃紅色杯身，復古又時尚，趕緊嚐鮮去。

▲全家仙女紅茶改版回歸。