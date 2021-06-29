街友步出超商突倒地猝死　通緝犯路過沒報警「摸走數百元」開溜

記者邱中岳／台北報導

全國疫情嚴峻，北市1名街友在5日凌晨行經大同區1家超商倒臥路邊，男子非但沒有報警，還順手翻起街友東西，最後得手數百元後離開。警方獲報到場發現街友已經沒有呼吸心跳，透過監視器發現男子涉案，22日將他逮捕到案。

警方調查，全國疫情嚴峻，確診人數不斷增加，1名62歲的張姓街友，平時在大同區南京西路附近閒晃，卻在5日從全家超商買完牛奶離開後，直接坐在超商外準備飲用，最後突然倒臥路邊，10多分鐘後被路過的42歲黃姓男子發現。

▲1名街友猝死街頭，男子發現後卻沒救人，反偷走死者身上數百元花用。（圖／記者邱中岳翻攝）



黃姓男子發現後非但沒有報警，反而湊過張姓街友身邊開始翻找，並從張的包包內找到數百元紙鈔，最後順手將紙鈔袋走，警方獲報後到場，張已經沒有呼吸心跳，最後也通知家屬並會同檢察官報驗張男遺體。

經過檢警相驗後，張姓男子初步核酸檢測反應則為陰性，認定男子死於心血管病變並非染疫，警方透過監視器找人，最後在新北市三重旅館將黃姓男子逮捕歸案，男子坦承因為缺錢花用，以為對方路倒才下手行竊。

▲男子發現街友猝死街頭，不但沒有報警還順手偷走街友身上數百元。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方後來發現，黃姓男子除了涉及這起竊盜案件，更因侵占、竊盜罪嫌分別遭士林地檢署、台北地檢署發布通緝，因疫情期間，檢察官利用視訊偵訊後，便將黃姓男子飭回，竊盜罪則另依法函送。

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