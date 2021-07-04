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天兵！導遊無團可帶竟到三義偷精油　隔天問店家價格露餡

▲洪姓竊嫌到三義1間木雕精品店，趁著老闆不注意，將6瓶檜木精油裝入袋中偷走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲洪姓竊嫌到三義1間木雕精品店，趁著老闆不注意，將6瓶檜木精油裝入袋中偷走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名洪姓男子，6月27日步行到三義水美街1間木雕藝品店，趁防疫期間沒有遊客時，順手偷走6瓶檜木精油，接著再到另間店偷1尊雕像，原本2間店都不知遭竊，隔日接到客人電話詢問精油價格時，才驚覺有異報警處理，順利將竊嫌逮捕。

警方表示，洪男原是名導遊，因受疫情影響暫無團可帶，27日心情不好，自己來三義水美街散心，看到精油和木雕品，一時興起才下手行竊。洪男先竊取6瓶檜木精油後，再至另1店家以外套掩蔽搬走1尊觀音佛像木雕。原本2店家渾然不知遭竊，隔日1店家突然接獲有客人要詢問檜木精油價錢，店家覺得有異，清點後才發現店內6瓶檜木精油不見，趕緊調閱自家監視器並報警。

吳姓業者表示，接到電話後越想越不對，自己看了監視器後發現，1名帶著棒球帽的中年男子，緩緩從步道走來，不到1分鐘的時間就把精油放入袋中快步離開。女兒連忙用Line電話查詢，查出真實姓名，再查臉書，也是用本名，且有照片，身形和監視器的人影有八分像，因戴著口罩，不敢百分之百確定，遂報警處理。

▲▼洪男偷了精油後，再到另1間店偷走木雕神像；2間店竟都沒發現已經遭竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼洪男偷了精油後，再到另1間店偷走木雕神像；2間店竟都沒發現已經遭竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼洪男偷了精油後，再到另1間店偷走木雕神像；2間店竟都沒發現已經遭竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方調查，洪男見木雕店家精油包裝精美，木雕雕刻傳神，覺得極具價值，竊取後欲變賣或送人，但是不知道精油跟木雕的行情，故於隔日佯裝客人打電話要失竊店家報價，未料此舉讓店家發現異常，遭警方查緝到案並起獲所竊得之觀音佛像木雕及檜木精油後，洪男見事跡敗露，只能坦承犯行，警方詢後依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

而吳姓業者也在臉書PO文說，感謝警方神速破案，對於偷竊的事件很快落幕。當事人有悔意，故不再追究；但為了讓當事人記住自己的錯誤行為，要求一筆民事賠償金購買第一批物資，送予關懷戶；餘款會視情況捐出！

▲業者將求償的賠償金拿來買物資，捐給需要幫助的人。（圖／翻攝吳姓業者臉書）

▲業者將求償的賠償金拿來買物資，捐給需要幫助的人。（圖／翻攝吳姓業者臉書）

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