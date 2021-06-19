她機車借友淪犯案工具　2男民宅偷彌勒佛...鬼扯廢墟撿東西

▲女子將機車借人，沒想到竟捲入竊盜案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情升溫，許多店家也相繼歇業，北市1名男子竟然向自己朋友借機車，跑到中山區一處民宅，從1樓攀牆進去後爬上5樓，偷走1尊彌勒佛以及1幅畫作，警方追查下，車主才驚覺，機車借給朋友，竟成犯案工具。

警方調查，5月正值疫情嚴峻，全國第3級警戒後，41歲的張姓男子向李女借機車，載著呂姓男子前往北市一處民宅，呂男聲稱要上樓拿東西，隨即從1樓攀爬至5樓，並偷走一幅畫以及一尊彌勒佛像。

屋主發現後報警，警方勘查現場時，屋主表示，失竊的一幅畫以及摩勒佛像共價值6萬6，警方事後循著車牌找到李姓女車主，她無奈喊冤，表示將車借給張男使用，警方隨即通知張男到案。

張男則向警方表示，當天是受呂男拜託，要前往該住民宅「載東西」，所以才會向李女借機車載呂男過去，但不知道呂其實是要偷東西；呂男則表示，當天是他1人所為，張男狀況外。

呂男還向警方辯稱，因為失業在家，當時以為該大樓看似破舊、準備都更，所以才會認為是沒人住的廢墟，於是進入想看看有甚麼東西可以拿，警方訊後則將張、呂2人依竊盜罪嫌函送。

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