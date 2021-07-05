留學生苦等第二劑疫苗「非常非常擔心」　指揮中心：會保留

記者陳俊宏／綜合報導

有留學生表示，在4月份自費接種第一劑疫苗後，現在卻等不到第二劑，由於國外學校開學在即，如果沒有打完整疫苗證明，就無法就學、選課。對此，指揮中心要留學生不用擔心，會保留第二劑疫苗。

就讀美國賓夕法尼亞大學的張郁柏接受《東森新聞》訪問指出，指揮中心還沒有辦法照顧到全部的留學生，那也導致很多同學現在苦等不到疫苗，非常非常的擔心。他拿出學校文件，規定要就學就必須要有完整的疫苗接種證明。

▼張郁柏受訪。（圖／東森新聞）

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張郁柏說，指揮中心在6月19日其實有發布說，打第一劑自費AZ疫苗的同學，可陸續接種疫苗，但很多同學目前還沒有接到通知，導致很多同學還在苦苦等第二劑。

不少留學生在4月自費接種第一劑疫苗，不過5月中之後由於台灣疫情爆發，導致疫苗難求，這也讓不少留學生開學在即，不只影響到就學，可能連選課都會受到影響。

張郁柏表示，沒打完整的疫苗，去學校不用被強制隔離，但校方會每一周做PCR採檢，而且會強制你要把疫苗打到完整為止，才能夠完整接受教育。

▼疫苗接種順序及施打狀況。（圖／曾梓倩）



根據了解，目前台灣到國外的留學生大約將近4萬人，或許有些人會建議到國外打疫苗。但留學生也擔心，搭飛機甚至入境國外時，可能因為沒有疫苗保護力讓自己身陷危險當中。

國民黨立委蔣萬安指出，現在因國外有不同規定，有的要求得打完兩劑，有的只要打一劑，第二劑可到學校施打，但有些不行，所以希望指揮中心可重視留學生權益。對此，指揮中心回應，會替已經打第一劑的留學生保留第二劑，要大家不要擔心。