小米超狂員工福利！「平均每人領超170萬」　24歲菜鳥也有份

▲小米向近4千員工發股權激勵。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

小米祭出股權激勵計畫，2日發布公告指出，公司董事會根據股份獎勵計畫，向集團3904名員工授予總共7023.2萬股小米股票。小米稱，集團優秀青年工程師、應屆畢業生和團隊核心崗位的優秀員工，以及年度技術大獎的優秀工程師都能獲得相應股權激勵。

據《澎湃新聞》報導，小米股票2日收盤價為26.2港元，以此計算，小米一共拿出了價值18.4億港元（約新台幣67.16億）的股票獎勵員工，人均47萬港元（約新台幣171.55萬）。

小米還表示，在以上員工中，有約700名優秀青年工程師入選了小米最新的人才激勵項目「青年工程師激勵計畫」，他們將獲得總計1604.2萬股的股票，經過簡單計算，這700名青年工程師人均獲發的股票價值為60萬港元（約新台幣219萬）。

根據小米公司官方微信披露，青年工程師激勵計畫由小米集團創辦人雷軍親自牽頭，共有近700名優秀青年工程師入選首批名單，他們主要是研發工程師、測試、產品經理、設計師等，來自晶片研發、機器學習與算法、軟硬體開發、雲端運算、系統架構、圖像處理、材料工藝、操作系統、影像調教、交互設計等眾多一線的前沿崗位，其中最小的入選員工僅24歲。

小米指出，後續會將此激勵計畫推廣至整個集團，面向全公司所有青年工程師，作為人才激勵的長期項目持續進行下去，透過公開評選、一年一評的方式，推選出表現優異的青年工程師人才。

據了解，小米上市以來已多次根據股份獎勵計畫授出股份獎勵，光是在去年就有5次。最近一次發生在去年10月10日，當時一共給579人授予1067.24萬股，當時的小米股價為20.95港元，授予股份的整體價值為2.2億港元。