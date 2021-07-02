快訊／NONO切割艋舺雞排！沈默1天發199字聲明：打過美好一仗

▲艋舺雞排在臉書針對NONO離開，發表聲明 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人NONO無預警發布退出艋舺雞排，事隔一天之後，艋舺雞排在臉書貼出回應，表示「感謝No哥這幾年的辛勞與付出，和團隊共同打造艋舺雞排，打過美好的一仗」。

艋舺雞排在2日下午1點多左右，也在臉書貼出199字的聲明文：「感謝No哥這幾年的辛勞與付出，和團隊共同打造艋舺雞排，打過美好的一仗，往後公司全體同仁都將繼續更努力勇往直前，我們也祝福No哥新事業再創高峰」。同時也強調「因雙方授權合約於2020年12月31日即終止，元滋品牌股份有限公司（艋舺雞排）國內、國外將不再使用各項有關陳宣裕先生（NoNo)與其他藝人好友之肖像(包含照片、影像、媒體...等)露出，以上聲明並再次感謝No哥過去對於品牌的支持與付出」。

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▲NONO退出艋舺雞排。（圖／翻攝自NONO、艋舺ㄟ雞排臉書）

NONO於1日在臉書發文，表示2020年12月31日就已正式退出艋舺雞排經營團隊，「全面終止授權使用本人及其他藝人國內外肖像（含照片、影片、媒體露出），特此聲明，以正視聽。」

NONO在2015年開始投資「艋舺雞排」，在台北、台中、高雄皆有分店，無論是夜市還是百貨公司皆有該家店進駐，之後還進軍大陸及海外市場，海外包括美國、英國、加拿大等地，吸金力十足，曾被爆料月收就高達5000萬元台幣，成功打造雞排王國。





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