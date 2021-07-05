《料理之王》選手都愛的洗碗精　超高標準廚具洗完要有「QQ聲」才算乾淨！

▲《料理之王》第二季賽事如火如荼進行中，在節奏緊湊、快速的比賽當中，能夠快速洗完碗盤才有更多空閒再練習準備，因此對於選手們來說相當重要，《料理之王》兩位選手高仲彣、楊森佑分享他們的得意小幫手，就是「花王珂珂透超濃縮除菌洗碗凝露」。備註：影片為三級警戒管制前拍攝。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者陳珊珊／採訪報導

大型料理實境節目《料理之王》第二季賽事如火如荼進行中，選手們各個卯足全力，要端出拿手好菜，而在緊湊、快速的比賽當中，選手們又最在意哪些事呢？

▲▼《料理之王》第二季賽事如火如荼進行中。（圖／記者姜國輝攝）

《料理之王》選手高仲彣與楊森佑皆分享，「比賽錄影的現場作業時間很緊湊，我們每個人錄影時段只有30分鐘，趕快完成自己的料理之後，就要接續下一組，在短時間內，我們必須要清潔好自己的器具，不然要接下一組的時候就會卡住！這時候我們就發現了一個小法寶，叫『花王珂珂透超濃縮除菌洗碗凝露』，它只要滴一點點，就可以起很多泡泡，而且洗淨力很強大，幫助我們快速且輕鬆地把碗盤洗得很乾淨」。

▲《料理之王》選手高仲彣。（圖／記者姜國輝攝）

▲《料理之王》選手楊森佑。（圖／記者姜國輝攝）

原來容易清洗的洗碗凝露，成了《料理之王》選手們在比賽中的得意助手，只需要滴一滴，不論有多難清洗的油漬，通通一下子就被KO！

▲比賽完的鍋碗瓢盆眾多，能有效快速地清潔好廚具，對於《料理之王》的選手們來說很重要。（圖／記者姜國輝攝）

《料理之王》選手楊森佑分享，「像我比較偏向做中式料理，那中式料理很常會起油鍋，以我們過去的經驗來說，油鍋的油垢都會卡很重，不容易清洗，可是我用了『花王珂珂透超濃縮除菌洗碗凝露』，它只要滴一兩滴，就可以瞬間把油污都溶解掉，不用像以往需要先泡水之類的，我覺得很方便」。

▲▼只需要滴一滴「花王珂珂透超濃縮除菌洗碗凝露」，就可以把碗盤都洗得很乾淨。（圖／記者姜國輝攝）

洗完碗盤之後，有哪件事讓選手們最在意？《料理之王》選手楊森佑說：「我很在意鍋碗瓢盆上有沒有異味，因為有異味發生的話，就有可能是細菌的孳生，所以才會造成鍋碗瓢盆上有一些臭味。而這些異味也會影響到其他食材，所以我很堅持洗完碗盤，碗盤上絕對不能有異味」。

《料理之王》選手高仲彣表示，「有一些魚料理、鴨料理，它們的油跟腥味都很重，那『花王珂珂透超濃縮除菌洗碗凝露』有綠茶跟葡萄柚的味道，可以幫忙去除腥味，它一刷就會有一種把油感帶掉的感覺，洗完碗後搓碗盤會發出『QQ』的聲音，我覺得那是很乾淨、很安心的聲音」。

▲「花王珂珂透超濃縮除菌洗碗凝露」成了《料理之王》選手們的得意助手。（圖／記者姜國輝攝）

▲花王珂珂透超濃縮除菌洗碗凝露。（圖／記者姜國輝攝）

能夠讓高仲彣、楊森佑兩位《料理之王》選手都滿意的「花王珂珂透超濃縮除菌洗碗凝露」，是在日本受到高度肯定的洗碗精品牌，擁有強大洗淨力，不必擔心碗盤殘留異味，輕鬆洗碗盤就能有「QQ」乾淨的聲音，受到選手們喜愛。

*日本No.1洗碗精品牌: INTAGE SRI洗碗精市場2015年1月1日-2020年12月31日系列產品累計銷額

*除菌: 除菌係指去除及清洗碗盤、食器上之細菌，但並非指除掉所有的細菌

*除味/除臭/有異味就是有細菌!:指食器洗淨後殘留異味可能與細菌孳生有關