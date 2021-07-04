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菲C-130運輸機墜毀已45死！摔地爆炸燃燒　居民驚：有人空中跳機

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓4日一架C-130運輸機發生墜毀意外，當時飛機上搭載近100人，包含3 名飛行員、5 名機組人員及近期剛結訓的軍人。飛機因降落時沒對準跑道而失事，墜毀後現場陷入一片大火，目前已知造成45人死亡。

▲▼菲律賓軍機墜落。（圖／路透社）

▲菲律賓一架C-130運輸機墜毀，目前已造成45人死亡。。（圖／路透社）

根據CNN最新消息，菲律賓國防部表示，事件總共造成45人死亡，包含42名軍人及3名在地面的平民，50多人受傷送醫，另外仍有5名軍人下落不明。

另據《路透社》報導，菲律賓軍方蘇祿特種部隊指揮官岡薩雷斯（William Gonzales）表示，根據當地目擊居民的說法，在飛機撞到地面之前，有士兵從飛機上跳了下來，然後飛機就墜地並著火。

▲▼菲律賓軍機墜落。（圖／路透社）

▲菲律賓一架C-130運輸機墜毀，目前已造成45人死亡。（圖／路透社）

菲律賓參謀總長索貝哈那（Cirilito Sobejana）表示，飛機墜毀地點位在蘇祿省城鎮Patikul附近，而該地被視為武裝組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的據點，救難人員正在進行搜救。

他強調，沒有任何跡象表明這是一次攻擊，目前的重點是救援而不是調查。

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