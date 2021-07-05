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菲律賓軍方近30年來最嚴重空難　運輸機墜毀爆炸增至45死

文／中央社馬尼拉4日綜合外電報導

菲律賓國防部表示，軍方一架載有96人的C-130運輸機今天在菲律賓南部墜落，罹難人數增至45人，其中包括地面上的平民；另有5名軍人仍下落不明。

▲▼菲律賓軍機墜落。（圖／路透社）

▲菲律賓軍機墜毀。（圖／路透社）

法新社報導，菲律賓武裝部隊在社群媒體討論群中表示，最新死亡人數包括42名軍人和3名平民。這架運輸機約於今天正午在蘇祿省（Sulu）的和魯島（Jolo Island）準備降落時，因未對準跑道而墜落爆炸起火。

路透社報導，這起事故是菲律賓軍方近30年來最嚴重空難。從現場照片可見，散落在樹林間的飛機殘骸冒出熊熊火焰和濃煙，四周有身著軍服的人員穿梭；還有一股黑色濃煙從椰子樹林冒出直衝天際。

菲律賓軍方聯合特遣部隊蘇祿省司令官龔薩雷斯（William Gonzales）透過聲明表示：「有些士兵在飛機觸地前跳機，因此未受墜機造成的爆炸所傷。」

菲律賓軍方稍早發布聲明表示，已有29具遺體被尋獲，50人送醫，另有17人下落不明；目前還有尋獲生還者的希望。

菲律賓國防部發言人早先說，地面上有2位平民罹難，4位平民受傷。

菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）指出，失事飛機並無遭到任何攻擊跡象，但當局尚未展開墜機調查，目前努力主要放在搜救和治療傷者。

菲律賓軍方表示，機上士兵要被送往所屬部隊報到。他們是從和魯島東北方約460公里的拉金丁根（Laguindingan）起飛，原定降落在和魯的省立機場。

這批軍人最近才從基本軍事訓練結訓，被分發到穆斯林占多數、情勢動盪的和魯島，作為當地打擊恐怖主義的聯合特遣部隊一部分。龔薩雷斯說：「他們原本是要加入我們一同對抗恐怖主義。」

菲律賓民航局發言人表示，和魯機場跑道有1200公尺，通常供民間螺旋槳飛機起降，但偶爾也提供軍機使用。

失事的C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造，近期才運抵菲律賓。

根據菲律賓政府網站1月公布資訊，這架飛機包括在美國政府透過國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）提供的2架飛機；一名菲律賓空軍發言人並表示，這架運輸機可提高菲軍重型空運任務能力。

C-130.net網站指出，墜落的這架C-130在1988年首度飛行。這型飛機是目前全球許多國家武裝部隊的運輸主力。

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