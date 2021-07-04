林昶佐再爆北市「匡列不確實」！網留言酸一片：Freddy市長加油

▲林昶佐。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林緯平／綜合報導

立委林昶佐2日同陳時中與柯文哲一同視察萬華環南市場，前者本想檢討台北市府的防疫措施， 卻遭市場自治會長林勝東反嗆「你有來環南市場關心過嗎？」，這也讓場面一度失控。儘管飽受批評，但林昶佐仍在4日直指，台北市政府沒有落實匡列，並表示「已聯絡前進指揮所協調市府落實疫調匡列」。

林昶佐在臉書上表示，「昨晚陸續有（環南市場）攤商跟我們反應，確診者的疫調與相關接觸者的匡列不確實，想了解設立聯合前進指揮所以後，是否疫調與匡列也是由中央接手」，因此他也馬上聯絡前進指揮所的王必勝執行長。

目前環南市場的防疫工作分配，主要為中央處理整體規劃、執行擴大全面篩檢，關於疫調與匡列由台北市府負責。對此，林昶佐直言「我已將嚴重性與王執行長溝通，指揮所將在聯合會議中與市府協調擴大並落實匡列。」

儘管目前深陷輿論當中，但林昶佐仍相當關心環南市場的狀況。不少網友力挺表示，「疫調匡列篩檢請全部由中央督導，交給台北市政府只是重蹈覆轍」、「有人支持就有人反對，做覺得該做的就很棒了」、「Freddy加油」。

但也有不少網友吐槽說，「感謝林昶佐市長」、「選舉你一天來幾次？疫情到現在你來幾次？」、「什麼時候開告別演唱會，期待」、「政壇不需要你，還是回去唱歌吧」、「Freddy市長加油」。

▲林昶佐遭環南市場自治會長林勝東嗆聲。（圖／記者屠惠剛攝）