月租18萬撐不下！30年「芳田咖哩」熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎





▲30年「芳田咖哩」公告熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎。（圖／翻攝翻攝自GoogleMap）

記者許展溢／綜合報導

全台不少餐廳受新冠肺炎疫情衝擊，陸續傳出歇業，位於台北市敦化國小旁，已開30年的芳田咖哩專賣店，在月租18萬壓力下，不敵疫情宣布熄燈，店家貼出公告「對不起，我們撐不下去，決定結束營業了」。不少網友得知驚訝表示「天啊，芳田也撐不住」，不少人更說那裡有滿滿的回憶啊。

打開Google搜尋芳田咖哩專賣店，有近500則評論，平均4顆星。網友評論提到，芳田主打咖哩、燉飯、義大利麵還有輕食類似早點，幾乎都涵蓋了，還有特別的「兒童套餐組」，所以選擇性算多，加上又是超過30年的老店，曾去過幾次。

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這位網友還說，芳田由於是老店，所以從很多年前看到這家店的裝潢，至今一直都沒特別改變，唯一能辨別出來有改變的，是多了門外的電子菜單看板，且店名讓人會一直記住，感覺就像有鄰家般的感覺，所以每次到訪都不會有陌生感。部分網友則說，芳田鄰近台安醫院，有時會趁此進入品嚐，口味不錯，價位也還可以。有人回憶，從小吃到大的咖哩專賣店，店內氣氛不錯，店員親切。

有評論還指出，一間超過40多年的老店，卻依然能屹立不搖、中規中矩，真的不簡單，餐廳已重新裝潢，明亮、乾淨。可惜的是，老店敵不過疫情，在店門口張貼公告宣布熄燈歇業，「感謝大家近30年來的光臨與支持，才能讓芳田支撐到今天，但我們還是敵不過新冠肺炎的肆虐與升溫，不得不對您說聲，對不起，我們撐不下去了，決定結束營業。」