最實在！桃園中小店家爭取房租補助紓困　鄭文燦將向中央爭取

▲桃園中小店家爭取房租補助紓困，鄭文燦表示，建議有道理將研議辦理。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

政府推出「紓困4.0」方案，桃園中小店家認為紓困標準嚴苛，直言最大的壓力是房租，能給租金補助解困較為實在！市長鄭文燦聽到業者心聲，認為這個建議「有道理」，4日於市府防疫說明會表示，將向中央爭取於紓困方案納入房租補助，市府也會研究，協助中小店家房租補貼，一起撐過疫情寒冬！

鄭文燦說，政府推出「紓困4.0」方案，針對小型服務業、或小型商業這類大概有幾個紓困方案，第一個是營運補貼、第二個是薪資補貼，中央是沒有單獨列房租補貼，不過對於中小店家建議能把租金補助的建議「很有道理」，看看如何積極爭取，在營運補貼部分能夠把房租加進來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，因為目前許多中小店家，受到全國三級防疫警戒管制波及，是沒有收入的狀態，還要繳租，壓力特別大，尤其是中壯年朋友的中小店家，在這段時間所謂小型服務業，應該是承擔了非常大的壓力，因此他覺得房租補貼也好、薪資補貼也好，都是希望協助業者撐過這個寒冬，市府會盡量來向中央爭取將房補納入紓困方案，同時也會研究，如何來幫忙中小店家解困！

據桃園中小店家反映，「紓困4.0」補貼營收減少5成以上的店家，勞工紓困貸款則是2019年所得低於50萬以下才能申請，紓困標準都太過苛刻，貸款額度也才10萬，無助於減緩房租與生活壓力，民眾普遍反映紓困力道不足。

▶激殺2.8折！賣超好的「卸妝神水」每瓶才283元 全臉適用同時保養