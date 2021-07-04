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這才叫紓困！南韓8成民眾「每人可領25萬韓元」　最快8月發放

▲▼南韓8成民眾可望每人領取25萬韓元紓困，圖為首爾明洞商圈。（圖／路透社）

▲南韓8成民眾可望每人領取25萬韓元紓困，圖為首爾明洞商圈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎疫情對市場經濟造成重創，為此南韓政府與共同民主黨（執政黨）於6月底確定追加編列共36兆韓元預算，其中包含被稱為「第5次災難支援金」的紓困案。有消息指出，一旦國會7月底前通過預算追加編列，則全國8成民眾最快可望於8月提領，每人領取25萬韓元，且可透過本人名義卡片領取，使在外地獨居者可更方便提領使用。

根據《韓聯社》報導，南韓企劃財政部今（4）日表示，政府透過制定第2次預算追加編列案擬定支付「相生國民支援金」的財源，只要家戶所得為全國排行80%以下的家戶，其家庭成員每人可領取25萬韓元（約新台幣6176元），19歲以上的成年人更可以持本人名義的金融卡、信用卡等提領，不必再像去年一樣透過戶長領取後統一發放。

韓媒《中央日報》指出，雖然政府相關部門專案小組尚未擬訂詳細的標準，不過從今年的全國中位所得來計算，1人家庭月所得329萬至347萬韓元（約新台幣8萬6千元）以下、2人家庭月所得555萬至586萬韓元以下、3人家庭月所得717萬至756萬韓元以下，可領取本次紓困，南韓2320萬戶中約有1850萬戶受惠。

從去年以全國民為對象發放的「緊急災難支援金」來看，平均每戶最多可領取100萬韓元；不過由於今年紓困案的發放是以人為單位計算，每人領取25萬韓元，則4人家庭共可領取100萬韓元、5人家庭則領取125韓元，以此類推。

舉例，若一對夫婦膝下有2名就讀大學的子女，家庭成員數為4人，則每人可獨自持有本人名義的信用卡、金融卡等，瀏覽發卡銀行官網線上登記領取，或是前往發卡銀行登記領取25萬韓元做使用。

報導指出，此次南韓政府改以「個人名義」發放，不再像去年透過戶長以家戶為單位發放，改善其中的問題與疏漏。

當時戶長可以持有自己的金融卡片，領取包括自己在內的所有家庭成員的紓困金，而其他家庭成員根本無法獨自查詢紓困金領取金額、使用記錄等，若要領取紓困金，則必須向戶長報備、持有戶長的金融卡片，才能領取屬於自己的款項。

若子女因就學而無法與父母同居，或是夫妻因家庭暴力等問題分居，則根本難以伸張自己的權利，尋求使用屬於自己紓困金的機會。

►南韓追加編列36兆韓元紓困！全國8成民眾都能領　最多領30萬韓元

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