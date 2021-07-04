桃園第二輪長者接種莫德納疫苗　第3天施打率72.5%達高峰

▲桃園第二輪長者接種施打莫德納疫苗。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園第二輪長者接種疫苗今天是第3天，施打73、74歲及63、64歲原住民長者，施打的是莫德納疫苗，造冊人數26,399人、接種長者19,146人，施打率72.5%人數達高峰。市長鄭文燦於視察社區疫苗接種站運作情形表示，6日起由72歲長者及62歲原住民族長者接續往下打，改為一天施打一個年齡層，社區接種站增加為31個，讓長者接種更方便普及。

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▲市長鄭文燦視察社區疫苗接種站運作。（圖／市府提供）



鄭文燦4日前往桃園區慈文國中、楊梅區楊明國中、中壢區新明國小、觀音區觀音高中，視察社區疫苗接種站運作情形表示，桃園第二輪長者接種疫苗，施打73歲至78歲長者及63歲至68歲原住民住長者，自7月2日開始到今日邁入第三天，前二日單日造冊人數各約1萬8千人，接種率均超過六成五；今日造冊人數增加至2萬6千人，是這三日的高峰，其中，慈文國中等多個社區接種站，今日預計施打人數都超過千人。

鄭文燦表示，打疫苗可以提高保護力，避免感染及重症，這一輪長者施打的是莫德納疫苗，28天後將再安排施打第二劑，保護個人平安健康，請長輩們放心來施打。這一輪桃園共開設29個社區接種站，採取投票通知相同模式，發放疫苗接種通知單，長輩不用上網預約，收到通知單即可依分齡施打的時間，就近前往社區接種站施打，每個人都打得到。

這一輪施打73歲至78歲長者及63歲至68歲原住民住長者，明（5）日間隔休息一日後，7月6日起會由72歲長者及62歲原住民族長者接續往下打，改為一天施打一個年齡層，並增加為31個社區接種站，讓長者接種更方便且普及。

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