北市府隔3天曝「7例7足跡」確診者活動史！　網酸爆：好精簡

▲台北市政府3日公布確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站6月30日報導《北市公布確診足跡！大安醫看診200人 病患染疫連4天去嘉興公園》，相隔3天，台北市再度上傳確診者足跡，結果仔細一看，因為實在是太精簡，而且只跟環南市場、永春市場有關，讓網友不禁開罵，「足跡太少了吧！只有一個足跡？」「傳得好慢，都是六月的足跡，都七月了！」

有網友4日在PTT的Gossiping板上爆卦「台北市睽違三天再次上傳確診者足跡」，表示現在CDC網站跟台北市衛生局網站都能查到足跡。接著他貼出幾張台北市確診個案公共場域活動史的圖片，「足跡是這幾位確診者的」、「幾乎跟環南市場永春市場有關喔！重申一次，台北疫調超用心！」

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但仔細看看圖，會發現紀錄的案14860、14861、14874、14878、14887、14891、14912都只有一個足跡，讓其他人都看傻眼，忍不住開噴，「還敢偷懶啊！拖了三天」、「遲交作業的fu」、「台北市民只有公園跟市場停車場可以去」、「看一下隔壁妙妙的好嗎」、「超用心的，比學生做的報告還簡短。」

▲▼足跡史簡短到網友都看傻。（圖／台北市政府）

還有網友是滿頭的問號，「這些確診者都不去車站、不搭捷運的喔」、「啊這些人怎麼去這些地方的？搭什麼車，都沒調查喔」、「這種足跡是怎麼出來的？問本人還是看手機那個資料庫」、「這樣會不會大家以為台北市民一天只活幾小時啊？然後都睡公園市場。」

不過，針對台北市長期未公布疫調足跡，黃珊珊先前表示，原則上要滿足「3個條件」才會公布，第1是到過公共場所；第2是可能接觸不特定對象；第3是停留15分鐘以上，符合條件者才會公布。黃珊珊強調，由於三級警戒，大多台北市確診者沒有公共足跡，多半是住家和公司間往返，所以北市府公布足跡也較少。