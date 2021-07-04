平均年薪237萬　台積電「4年被勞動部抓7次」原因曝光

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬在疫情期間，捐贈物資給醫護、防疫旅館、偏鄉學童和弱勢老人，台積電因而成為大眾眼中的「護國神山」。（圖／CTWANT提供）

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台灣積體電路製造公司（台積電）在疫情期間屢做善事，包括為台灣爭取疫苗和幫助偏鄉弱勢學子，但本刊接獲投訴，指台積電內部以「不成文規定」躲避勞檢，根據勞動部網站，台積電從2017年至今，共有7次違反勞基法的紀錄，且都與工時和加班費有關。

台積電企業形象優良，除創下全球晶圓代工傳奇外，還創立基金會廣做善事，包括在疫情期間為台灣爭取疫苗，以及捐贈物資給醫護、防疫旅館、偏鄉學童和弱勢老人，台積電因而成為大眾眼中的「護國神山」，但在其內部員工眼中卻並非如此。

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本刊接獲前王姓工程師投訴，指該公司內部有許多「不成文規定」以躲避勞檢，包括加班到12點，出勤單上卻只敢寫到9點，在填寫加班單時，如提報違反勞基法的時數，系統便會跳出提醒，大家就會「有默契」的將時數修改為法律規定的範圍內，他為保護自我權益而蒐證，卻在去年5月遭資遣。

而他蒐證後憤而檢舉，科學園區管理局終於在上月中回信，認定台積電確實有延遲給付加班費、超時工作、未給予休息時間和未進行職安教育等4項違法情事，將會依法裁罰，但這已非台積電首度違法。

▲台積電曾多次違法遭勞工局查獲，事由多與加班有關。（點圖可放大／CTWANT提供）

根據勞動部網站，台積電從2017年至今年5月，曾經7度違反勞基法，包括1次「延長工作時間超過法令規定」、1次「工資未全額直接給付」、1次「延長工作時間之工資未依法令標準加給」、1次「延長工作時間超過法令規定」，以及3次「未依法給付延長工作時間工資」。

而台積電作為晶圓代工廠的龍頭，員工去年的平均薪資高達237.7萬元，新進碩士工程師薪水也超過180萬元，是無數新鮮人擠破腦袋也想進去的夢幻公司，但王姓工程師提醒，台積電看似光鮮，實則高壓、工時長，也盼職場新鮮人別被這塊金招牌迷惑，進入職場前該更認真的審慎思考。

台積電表示，的確於去年5月依勞基法規定資遣一名員工，該員工長期工作績效不佳，經多次面談及績效輔導後，惜仍未改善。因此，台積公司依法予以資遣，本於體恤員工的立場，台積公司給付優於勞基法之資遣費。該名離職員工於2020年7月提出申請勞資爭議調解，在公部門科管局的見證下，台積公司與該名離職員工在勞資爭議調解會中針對相關爭議項目皆已達成和解並雙方簽署相關和解文件。台積電也強調，該名離職員工投訴事項與事實不符。

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