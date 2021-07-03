郭台銘與上海復星達初步協議　郝龍斌：大陸沒有阻擋台灣採購疫苗

▲前台北市長郝龍斌出席。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台積電及鴻海創辦人郭台銘所屬的永齡基金會各採購500萬劑BNT疫苗，3日傳出已與BNT大中華總代理的上海復星醫藥達成採購初步協議，合約會明確記載由德國直接空運來台。對此，前台北市長郝龍斌表示，中國大陸沒有阻擋台灣疫苗的採購。

「政府防疫無能，防疫苗全能。」郝龍斌3日在臉書表示，這段時間以來，民進黨一直試圖阻擋民間力量參與採購國際疫苗來台，從說藥廠只跟政府接觸、郭台銘手中沒疫苗，到鴻海買的可能是到期品，政府酸言酸語打擊民間善良的力量，而這一次BNT疫苗採購成局，更像一面照妖鏡，戳破了民進黨2個謊言。

第一，「中國大陸沒有阻擋台灣疫苗的採購」。郝龍斌指出，去年上海復星願意和東洋合作，提供台灣3000萬劑德國BNT疫苗，因衛福部卡關；而現在有望來台的千萬劑德國BNT疫苗，就算衛福部要求「改標」，不僅掩蓋不了上海復星協助，也改變不了「政府刁難、貽誤疫情防控」的事實。

第二，「政府能力 不如民間出手」。郝龍斌說，過去衛福部一直強調藥廠只跟政府談，當郭台銘和台積電、乃至慈濟疫苗採購成局，這句話就像是笑話；如果民間疫苗採購「時程」，又大大短於政府採購，究竟衛福部的疫苗採購戰略出了什麼問題？我國政府的疫苗採購戰略，和各國比起來，簡直像玩扮家家酒、短視近利。

郝龍斌批評，行政院長蘇貞昌院長短視，衛福部長陳時中就消極，而總統蔡英文說疫苗是戰略物資，全世界各國都在搶，但美國、日本、歐盟這等經濟大國都是數以億計在搶各家疫苗，超額人口需求的4倍到6倍，即便連越南、泰國、馬來西亞等東協國家，也都是千萬劑、千萬劑在下訂單、搶疫苗，台灣呢？AZ疫苗1000萬劑、COVAX 476萬劑、莫德納505萬劑，然後呢就沒有然後了。，

郝龍斌表示，台灣老百姓歷經不必要的死傷和封閉，希望能有所體會，病毒是外敵，把我們打得一塌糊塗的是「罔顧人命」、「拖延甩鍋」的無能政府。