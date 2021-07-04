台積電挨罰　前工程師爆料：大家明明加班至12點只敢報到9點

▲台積電被稱為護國神山，前員工卻爆料其內部規定違反勞基法，更因此被開罰。（圖／CTWANT提供）

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台灣積體電路製造公司（台積電）穩居全球晶圓代工龍頭，因良好企業形象被譽為「護國神山」，但本刊接獲台積電王姓前工程師投訴，指該公司內部有許多「不成文規定」以躲避勞檢，包括加班到12點，出勤單上卻只敢寫到9點，他為保障自我權益而蒐證，科學園區管理局調查後將對台積電開罰。

王先生表示，他在台積電工作21年，過去每天平均加班3小時，但隨著人事精簡，他被調到其他單位，手上的工作不斷增加，下班時間也越來越晚，2018年8月到2019年5月間，他每個月的加班時數甚至高達79小時，早已遠遠超過勞基法規定的46小時，還曾經連續7天都在工作。

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「明明加班到12點，但大家只敢報到9點。」王先生提到，即使工作量倍增，他仍對自己付出無數心血的台積電抱持特殊情感，在填寫加班單時，如提報違反勞基法的時數，系統便會跳出提醒，大家就會「有默契」的將時數修改為法律規定的範圍內，沒有人敢找公司麻煩。

但龐大的工作壓力也讓王先生的身體不堪負荷，他的體重開始急遽下降，心靈上更出現恐慌、失眠和價值觀混亂的症狀，安眠藥甚至得加強到3倍劑量才能入睡，他也因此向職業醫生和諮商中心求助，但主管仍不合理加強他的工作量，讓王先生忍無可忍，決定捍衛自己的權益，卻害自己遭到資遣。

王先生提到，他曾遞加班單為自己爭取加班費，卻遭主管數度駁回，最終在去年5月以「工作表現不符期待」為由遭資遣，而諷刺的是，他在被資遣前才發現「EUV極紫外光」的光罩資料設定異常錯誤事件，為台積電省下千萬元報廢費用，卻仍被無情辭退，他自覺遭到不公平待遇，決定提出申訴。

▲王姓工程師蒐證檢舉，科學園區管理局調查後認定確有違法，將會對台積電開罰。（圖／CTWANT提供）

經過長達1年的蒐證，科學園區管理局終於在上月中回信，認定台積電確實有延遲給付加班費、超時工作、未給予休息時間和未進行職安教育等違法情事，將會依法裁罰，這也讓王先生覺得他終於等到遲來的正義。

「台積電正面消息的新聞，就會觸發我腦袋受虐的種種事件，根本無法忘掉和放下。」王先生提到，過去的陰影仍三不五時會冒出來，至今仍嚴重影響他的生活，希望讓大眾看到台積電在光鮮外表下的真相。

台積電表示，的確於去年5月依勞基法規定資遣一名員工，該員工長期工作績效不佳，經多次面談及績效輔導後，惜仍未改善。因此，台積公司依法予以資遣，本於體恤員工的立場，台積公司給付優於勞基法之資遣費。該名離職員工於2020年7月提出申請勞資爭議調解，在公部門科管局的見證下，台積公司與該名離職員工在勞資爭議調解會中針對相關爭議項目皆已達成和解並雙方簽署相關和解文件。台積電也強調，該名離職員工投訴事項與事實不符。

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