連42年端午來！「帝爺公蛇」巡天受宮　留「180cm龍衣」神奇功效曝

▲連42年端午節到訪，「帝爺公蛇」再巡天受宮。（圖／翻攝自松柏嶺天受宮北極玄天上帝臉書）



圖文／CTWANT

南投縣名間鄉天受宮主祀俗稱「帝爺公」的玄天上帝，從民國68年落成至今，每年端午節前後，都會有一條大頭蛇現身廟堂，至今已持續42年從未間斷，又被信眾尊稱為「帝爺公蛇」。今年6月14日端午節當天，「帝爺公蛇」再度光顧天受宮，還留下長約180公分的「龍衣（蛇皮）」，讓廟方人員嘖嘖稱奇。

廟方表示，天受宮主神為「北極玄天上帝」，玄天上帝左踩玄龜、右踩靈蛇，民間信仰以「水火二將」稱之；每逢端午節期間，「帝爺公蛇」火將軍都會至宮裡巡禮，離去時總是留下「龍衣（蛇皮）」，令廟方人員驚訝百思不解，直覺是火將軍有所指示，希望廟方將它的龍衣賜福給有緣人。

廟方指出，坊間習慣將「蛇」稱為「小龍」，其蛻下的蛇皮便稱作「龍衣」，加上「蛇」與「留」台語發音相似，蛇「鱗」又代表財寶，站在宗教觀點，具有招財、吉祥、平安之寓意，遂決定將長達100多公分的蛇皮曬乾，打造成「龍衣」鑰匙圈，希望在神明加持下，庇佑機車騎士、汽車駕駛朋友，都能快樂出門、平安返家。

另外，天受宮從1979年落成啟用，迄今40年來，靈蛇在端午節現身該宮廟情景，未曾間斷，但卻是首度留下完整的「龍衣」，一旦製成鑰匙圈，也別具紀念價值。天受宮幾經思考，決定把火將軍福氣讓更多人分得，因此設計將「龍衣」裁剪分成一小塊一塊放入鑰匙圈吊牌內，賜福有緣人。

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