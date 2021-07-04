通通打得到！可望有4000萬劑疫苗　醫問「2採購策略」留言一面倒

▲台灣大規模接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台灣採購疫苗，兒科醫師楊為傑提出「省錢優先」、「寧可超買」兩種策略，想問問大家的意見。結果網友們一面倒，都選擇「寧可超買」，「什麼錢都在花了，救命錢更不能省。」

楊為傑2日在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，許多國家已經在佈局2022年、甚至是2023年的COVID疫苗，就台灣目前得知的疫苗購買數量，包括1000萬劑AZ（目前到貨11萬多）、COVAX購買400多萬劑、505萬劑莫德納、1000萬劑國產疫苗，總計3000萬劑。

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楊為傑說，如果順利，台積電+鴻海可以買到1000萬劑輝瑞/BNT，目前18歲以下還不能接種，可施打疫苗的人口約為2000萬劑，假設上面疫苗「全部準時到貨」，這些疫苗是夠的。

▲▼楊為傑說，莫德納最貴，一劑大概新台幣800-1000元。（圖／記者湯興漢攝）



「但，如果缺貨呢？或者是產能又出現問題，我相信大家完全不想一直三級下去了。」因此，楊為傑想請問大家的想法，目前國際上的疫苗市場，基本上就是賣方市場，想要又快、又便宜、品質又好，基本不可能，所以大致上有兩個策略：

1、省錢優先。慢慢談判，務必談到最有利標。

2、寧可超買。即便最後真的買太多（例如：買了6000萬劑、8000萬劑），寧可拿來送人。

楊為傑表示，價格上，AZ最便宜，一劑大概新台幣（下同）100元，莫德納最貴，一劑大概800-1000元；台灣的GDP為16兆元，一天約為450億元，即便是最貴的莫德納，都夠買4500萬劑，以上數據供大家思考。

楊為傑寫道，「如果您覺得我們應該，1、『省錢優先，慢慢談判』，請留言1；2、『寧可超買，價格次之』，請留言2。我很好奇大家的想法是什麼呢？歡迎大家留言。」

對此，許多網友一面倒選2，「反正不買也會被亂花到其他地方，比較重要的是穩定供貨問題，我們有多少籌碼可以跟別國以物易物呢」、「就算有剩，也可以捐贈其他友邦互助」、「什麼錢都在花了，救命錢更不能省。」

▼莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

