被指控殘劑「名單是黑箱」！基層醫護揭真相秒掉淚：這麼努力了

▲新冠肺炎疫情延燒，多個縣市都開放18歲以上的民眾預約疫苗殘劑。（圖／記者游芳男翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我真的好難過好難過，為什麼這麼努力了，還要被這樣對待？」一位護理師日前在PTT發文，說他在基層衛生所服務，自從殘劑開放，他們就處在電話接不停的狀態。由於地方直接授權基層處理殘劑問題，衛生所討論過後，決定用線上表單開放預約。沒想到，卻有不少人質疑施打殘劑是黑箱作業，讓他相當難受。

這位護理師在PTT的WomenTalk板上發出心情文「基層人員對於疫苗殘劑想法」，說第一天指揮中心公布殘劑開放時，衛生所就接電話接到手軟，「而我們的地方直接把殘劑要怎麼處理的問題，授權基層辦理。」後來在討論過後，衛生所決定用線上表單開放大家預約，也配合縣市規定，先以指揮中心類別優先，再依預約時間為排序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有民眾質疑疫苗殘劑名單是黑箱作業，讓原PO很難受。（圖／記者許靖騏攝）

表單僅開放半小時，預約就已經破百，他們就決定先把表單關閉，就有許多民眾打電話進來詢問，「但我們跟大家說殘劑不多，要等近百位民眾消化完畢之後才會做開放。」原PO補充，在討論之下，衛生所是不公布殘記名單的，「一開始表單都寫得很清楚，而且因為縣市規定要先以指揮中心順序為優先，名字也是個資法等等的，承辦人有他的考量……」

沒想到卻有人打電話，認定衛生所黑箱作業，質疑「為什麼不開放名單在官網？」更說小鄉鎮沒有秘密，衛生所一定是黑箱、要投訴。這一通電話讓原PO相當難過，明明大家都這麼努力，卻被民眾情緒勒索、不理性對待。

「疫情開始時，醫護要承受這麼多人的情緒，我們也是人，也會不舒服」，原PO忍不住感嘆，如果殘劑讓他們這麼困擾，是不是放到時效性再丟，反而就沒有任何問題了，「如果最後淪落到這樣的地步，到底對誰比較好呢？」