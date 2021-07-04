慈濟醫院新北疫苗施打現場　陳時中低調現身新店靜思堂

▲陳時中到新店靜思堂疫苗施打場所慰問醫護。（圖／慈濟基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

為協助政府進行疫苗施打計畫，台北慈濟醫院自6月15日起，承接新店、雙和、三重、板橋、蘆洲等五處靜思堂疫苗接種站，衛福部長陳時中昨天下午特別前往新店靜思堂疫苗施打場所，慰問現場醫護和工作人員，他低調現身的到來與關懷，也讓現場醫護人員感到溫馨。



昨天下午，衛福部長陳時中在主持完每日例行記者會後，前往新店靜思堂疫苗施打場所慰問現場醫護與工作人員，並感謝對慈濟的協助表達感謝，對此，台北慈濟醫院院長趙有誠指出，「看到部長前來關懷，對我們來說實在是一個穩定的力量。」

對於現場疫苗施打狀況，陳時中在親自訪視後也表示，「來這裡完成疫苗施打後，還可以帶一個平安符，在身體的防疫需要保障外，心理也需要被照顧，心理越堅韌越健康，其實對防疫的效果也會越好。」

慈濟靜思堂的疫苗施打現場，共分成三個區塊，每個區塊分別有醫生及護理師協助問診及施打疫苗，另有服務人員主動關心並且協助解決民眾的問題。疫苗接種前都要先經由醫生評估，確認每一位長者病史、用藥狀況及近日是否有其它接種疫苗等問題後，再由護理師施打疫苗。

▼陳時中低調現身新店靜思堂疫苗施打場所。（圖／慈濟基金會提供，下同）

