檢疫員篩千人累翻！指揮中心承諾：桃機一周內再增26個採檢窗口

▲指揮中心下令入境旅客全面普篩，第一線人員抱怨人力不足。（圖／桃機公司）

記者李宜秦／台北報導

入境旅客自昨日起實施全面普篩，有桃園機場檢疫人員抱怨，檢疫人力根本不足，只有2名護理師就得負責上千名旅客的採檢作業。指揮中心副指揮官陳宗彥證實，桃機兩個航廈的採檢站都分別只有2、4名護理師，不過未來一周將為在兩個航站分別增加13個採檢窗口，提高檢驗量能。

指揮中心指派護理師擔任桃機檢疫人員，自2日起執行入境旅客全面普篩，不過有護理師抱怨，每個航廈只有8名護理師執勤，一個航廈分成南、北兩側，光紅外線抓出發燒旅客、監測總共就需要4人，2側還要各1人審查500到1000名入境旅客的電子憑證，包括是否有症狀及按照規定入住防疫旅館等，還不包括要特別處理7個高風險國家的入境旅客，而剩下2位護理師則至貨櫃採檢站採檢及衛教。

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▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥表示，昨日全國共有1392名旅客入境，其中桃園機場共1188人，總共僅1名旅客發燒後送就醫。在桃機部分，第一航廈採檢站有2名護理師、2名協勤人員；第二航廈的採檢站則有4名護理師、6名協勤人員。

陳宗彥表示，桃機公司與其他單位也有配置支援人員，協助引導旅客等，指揮中心已經協調航空公司製作衛教影片，之後將會在飛機落地前先行播放，另外未來一周會在兩個航廈分別增加13個採檢窗口，提高檢驗能量。目前半小時約可完成45到50人的入境作業。

陳宗彥表示，昨天機場人員士氣高昂，普篩作業流暢，要謝謝機場團隊的合作，新措施一定是一天天的進步改進。指揮中心指揮官陳時中則說，新措施剛開始實施一定都有待改進的地方，希望大家繼續努力。