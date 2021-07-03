醫師批北市疫調漏洞、夜市破口　陳時中：太多究責無助對抗病毒

▲指揮中心指揮官陳時中回應關於北市疫調、夜市問題。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

本土新冠疫情陸續獲得控制，不過雙北確診個案仍為全過最多，有基層醫師指出，最大漏洞是台北市府疫調不確實，尤其寧夏夜市開始微解封，製造防疫破口。對此指揮中心指揮官陳時中今（3）日回應，其實任何時候都沒有辦法每樣都做到位，太多的規則、究責也無助於對抗病毒，重要是看到問題，不逃避積極解決，這2天也看見「前進指揮所」進行得非常積極，效率變高。

雙北確診數仍居全國之冠，尤其近日環南市場爆出群聚確診，有基層醫師認為，目前最大漏洞是台北市府疫調不確實，而寧夏夜市開始微解封，也形同是製造防疫破口。不過陳時中對此表示，其實在疫情任何時候，都沒有辦法每樣都做到位，重要的是看到問題，我們就不逃避問題積極解決，這是大家在做事的態度，畢竟「太多的規則、究責無助於對抗病毒」。

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他也說，這兩天大家看到「前進指揮所」進行得非常積極，也累積相關的經驗，所以效率開始變高 ，能夠把疫情控制住，是現在最重要的工作。至於有些單位提到「微解封」，他表示，本來在三級警戒中就規定「外帶不內用」，只要把人流管制做好，那還是在三級管制範圍之內。

▲台北三市場前進指揮所應變作為，7/3指示應變作為。（圖／指揮中心提供）

▲各行業防疫管理應變措施。（圖／指揮中心提供）