7／12微解封三大動作露曙光　陳時中曝做到這點：開放可能性愈高

▲指揮中心指揮官陳時中回應微解封應做的準備，可分為三大項。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

全國三級警戒7月12日期限將至，行政院長蘇貞昌2日強調管制措施即便有調整，仍不能掉以輕心；指揮官陳時中則在記者會上指出，解封與否的判斷標準是看疫情大小，但整體已往較好的方向走，並透露解封三大準備動作，包括各行業因應措施及指引公布、廣設篩檢站並引進更多家用快篩、加強宣導確診者在家照顧措施。

微解封第一大準備動作：各行業因應措施與相關指引公布

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全台疫情主要落在台北和新北，其餘疫情影響的縣市較少，陳時中表示這是目前比較好的方向，而相關指引已經準備得差不多，這2天將完善以便後續公布，民眾做得到的百分比愈高，開放可能性愈高。

即便微解封仍是三級警戒狀態，因此陳時中表示餐廳在此階段本就是規定「外帶不內用」，當前情況還是先把人流管制做好比較實在。蘇貞昌則表示若餐飲業禁止內用之限制，之後視疫情判斷可放寬時，相關防疫指引應提前公布，讓業者有充分時間準備相關防疫設施及員工訓練，以符合新管制措施的要求。

3日公布的「各行業防疫管理應變措施」，陳時中表示勤洗手、戴口罩外，全民應一起積極防疫，從分流、健康管理、防疫裝備和環境消毒等都要做到，掌握進出人員及造冊，以便後續緊急召回採檢、檢疫。

微解封第二大準備動作：廣設社區摘檢站 更多家用篩檢工具加快掌握疫情

陳時中3日在記者會中提到將廣設社區篩檢站，也會引進更多家用篩檢工具。民眾主動自篩，掌握疫情速度快。

微解封第三大準備動作：加強宣導確診者居家照顧SOP

陳時中3日也提到近日將會陸續宣導，若家中有人染疫或自己染疫時，應該如何照顧，不論是自己或家人都應了解因應方式，並且在衛生局人員介入之前的空窗期，做好自我保護措施，能降低染疫擴大的風險。