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直擊台北夜市「微解封」首次周末！　臨江夜市人潮有感增加

記者林彥臣／綜合報導

台北市29日宣布夜市「微解封」，允許4分之1攤位開業，必且必須遵守「僅供外帶、不得內用」與其他相關防疫規定，3日就是微解封後開放首日，《ETtoday新聞雲》就現場直擊，臨江夜市人潮、車潮皆有感增加。

▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

▲夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮有感增加。（圖／記者宋良義攝）

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▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

▲臨江夜市車潮也明顯增加。（圖／記者宋良義攝）

台北市長柯文哲率先宣布「夜市微解封」，29日起可以像餐廳得來速一樣復業，當天全台北僅寧夏夜市敢開市，隨著微解封後的第一個周末到來，台北市的夜市陸續開放，臨江夜市人潮有感增加，排隊購買小吃的民眾，也維持社交距離，與疫情發生前的摩肩擦踵人潮，還是有所差距。

▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

▲排隊人潮還是有維持社交距離。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲29日於北市防疫記者會中提及，就科學來講，新冠肺炎傳染還是以飛沫傳染，脫下口罩吃飯、講話才有危險，原則上只要外帶、不要群聚就不會有更高的危險。

▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

▲排隊人潮大致都有遵守防疫規定。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲認為，防疫跟經濟要維持平衡，要顧慮到沒工作就沒飯吃的那一群人，南萬華地區疫情較嚴重，市場自治會要跟市場處先申請，並評估防疫計劃後才能復業。

▼對比５月22日的寧夏夜市，7月3日的臨江夜市人潮有感增加。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼20210522寧夏夜市部分店家營業無攤販人潮。（圖／記者莊喬迪攝）

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