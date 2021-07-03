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北市13家醫院開設孕婦特別門診　蔡炳坤提醒接種前先諮詢

▲▼北市孕媽咪接種疫苗。（圖／北市府提供）

▲北市孕媽咪接種疫苗。（圖／北市府提供）

記者林銘翰／台北報導

台北市副市長蔡炳坤3日表示，為了讓孕婦順利接種疫苗，台北市政府將開設特別門診，孕婦們只要攜帶健保卡，前往配合的23家醫療院所掛號，就可以順利接種疫苗。

台北市政府3日下午舉行防疫因應記者會，蔡炳坤指出，台北市每年有將近2萬名新生兒，統計出來有1萬多名的孕婦，也都希望納入這一波疫苗接種的名單。

蔡炳坤說明，台北市政府已經在13家醫療院所開設特別門診，包括醫學中心、區域醫院等，孕婦們只要帶著健保卡到醫院掛號就可以接種。

蔡炳坤也提醒，很多專家學者指出，孕婦在施打疫苗之前，可以先跟自己的產檢醫師討論再接種，比較能確保順利、安全地接種疫苗。

蔡炳坤說，從現在開始，孕婦可前往台大、北榮、三總、萬芳、國泰、馬偕、新光、和平、婦幼、中興、仁愛、北醫、台安、台北長庚等13家合作的醫療院所接種疫苗

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