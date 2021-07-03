竹圍漁港湧車潮！魚貨直銷中心管制　身分證雙號不准入場

▲桃園竹圍漁港週休二日現車潮。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

全國防疫三級警戒實施1個多月，不少民眾在家悶壞了，趁著近期疫情稍微趨緩，紛紛外出透氣，桃園市大園區的竹圍漁港，3日週末也出現不少採買魚貨的車潮，大園警分局對此特別出動警力到場進行交通疏導，避免人、車潮聚集，並在魚貨直銷中心入口處，核對身分證單雙號管制分流，單號限每周三、五、日，今天周六不得進場。

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▲民眾悶壞了假日出遊，警方交通疏導。（圖／大園警分局提供）

竹圍漁港是北部著名的觀光漁港，遊客可以在當地買魚貨、吃海鮮，吸引不少遊客前往，但近期因疫情稍微趨緩，竹圍漁港在假日已湧現採買的人潮，不但車輛眾多附近路邊也會出現違停情形。

▲▼為了防疫，警方在魚貨直銷中心入口處對民眾做身分證單雙號分流管制。（圖／大園警分局提供）

大園分局為避免人、車潮聚集造成防疫破口及交通亂象，特別在周末前至現場會勘，分析易壅塞路段及人潮易聚集處所，並於假日時段由竹圍派出所加派警力進行交通疏導、加強取締違停，同時在漁港內來回巡邏，宣導民眾採買完後儘速離開，且勿逗留聚集。

▲▼警方為了防疫疫在入口處對民眾做身分證單雙號分流管制，讓購買魚貨人潮受到節制。（圖／大園警分局提供）

警方也提醒民眾，目前竹圍漁港的魚貨直銷中心有採身分證單雙號分流，民眾應多加注意避免白跑一趟，警方也在入口處實施檢查，減少群聚的風險，呼籲民眾遵守相關防疫措施，共同努力度過這波疫情。

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