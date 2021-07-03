跨性別被禁住女宿舍！伴盟指法院判決盲點：難道當成潛在性侵犯？

▲長庚跨性別住宿案，當事人小雯及伴盟發出聲明。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

記者林育綾／綜合報導

長庚大學跨性別學生小雯在2017年爭取入住女生宿舍，並徵詢3名女同學同意，卻遭學務長及總教官以性別歧視言語羞辱，後續在伴盟協助下提告，日前（6/25）桃園地方法院做出判決，2名師長各須賠償8萬、12萬元；不過法院對於「跨性別學生可否依照性別認同入住宿舍」仍有未明之處，甚至提出「安全」與「性平」的兩難，因此伴盟在最新回應聲明也點出，「難道是把跨性別者當做潛在性侵犯？」

小雯由於自我認同為女性，2017年在徵詢3名女同學願意同住的情況下，爭取申請入住女生宿舍，卻遭學務長以「有其他同學一樣男生化妝、抹口紅、頭髮比你還長，穿裙子，也還發生過啊。他也住男生宿舍啊⋯」，總教官則以「我是基督徒，我只相信真理，上帝造人只有男女，沒有造第三性」等性別歧視言語羞辱。

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在伴盟律師團的協助下，2019年以2人違反「性別平等教育法」提告精神損害賠償，桃園地方法院簡易庭在上月底（6/25）做出判決，判決認定2人侵害小雯人格權且情節重大，判決各賠償學生8萬與12萬元。

不過判決結果一部勝訴、一部敗訴，法官雖正面肯定跨性別者的性別認同，指出2名師長侵害小雯的性別認同法益且情節重大，判定小雯勝訴。但法院也認為，長庚大學對跨性別學生住宿，已有正面回應處理，不能稱為侵權違法，就此部分判決小雯敗訴。

伴盟表示，對此判決結果，小雯與律師團「喜憂參半」，沈澱多日後在7月2日深夜回應。其中一點聲明指出，法官認為讓小雯入住女宿將產生「安全議題與性平教育」間的兩難，並認為應該考慮其他住宿學生的感受，甚至暗指小雯入住女宿，應徵得全體住宿生同意，「針對此點我們感到非常不解」。



伴盟說明，長庚大學的住宿空間為套房式，浴室、廁所都在套房內，公共空間僅有討論室、洗衣曬衣間，小雯已取得3位同住者（包括兩位家長）的同意下，校方卻仍不附帶任何理由的否定其住宿要求，針對此點，法院不但完全沒有回應，甚至提出「安全」與「性平」的兩難，「難道是把跨性別者當做潛在性侵犯？」

伴盟也說，很遺憾法院沒有更多闡明，僅以「安全」為由，就將「小雯依照性別認同的住宿權」與「其他人希望入住『純女宿』的預期」放在天平的兩端，再得出否定小雯入住女宿的權利之結論。

而法院雖然未正面肯定小雯入住女宿的權利，但已注意到隔離式的宿舍安排，對於跨性別者可能產生標籤化作用，因此期許未來持續透過教育，並在尊重跨性別者生命歷程的原則下，繼續探討何謂真正的性別友善宿舍安排。

▲國內針對跨性別者權益仍有未明之處。（圖／Sharon McCutcheon／取自免費圖庫unsplash）

台灣伴侶權益推動聯盟 聲明全文如下（2021/07/02）：



由伴盟律師團協助的長庚跨性別小雯案，上週五（2021/6/25）判決書出爐，判決結果一部勝訴、一部敗訴，法官正面肯定了跨性別者的性別認同是人格形成的重要依據，並指出長庚大學前學務長陳英淙、前總教官陳啟勝的言論，全然否定跨性別的存在，侵害小雯的性別認同法益且情節重大，判定小雯勝訴。



然而在宿舍安排上，法官雖未直接否定「小雯有權利依照女性認同入住女宿」之法律主張，也認為長庚大學將小雯安排於所謂友善宿舍（性質上為單間隔離設施，有標籤化之疑慮），確有改善空間，但宿舍安排必須同時考慮非跨性別者與跨性別者的需求，故長庚大學既已對跨性別學生住宿議題有正面回應處理，即不能稱為侵權違法，就此部分判決小雯敗訴。



面對本案判決結果，小雯與律師團憂喜參半，因此遲至今日才整理好心情對外回應。謝謝這段日子在網路上聲援支持小雯的朋友，您們的出聲，對小雯與伴盟團隊是最大的後盾；也要謝謝那些在網路上批評指教的朋友，您們的不理解與質疑，砥礪著我們繼續對話，相信終有一天，像小雯一樣的孩子，可以無憂無懼的用自己的面貌去上學，就像那些和她一同入學的女同學一般。



最後，我們就本案判決有以下幾點整理與回應：



一、法院判決已正面肯定跨性別者的性別認同屬於人格權保障範圍，不應受侵害！



判決指出，當小雯向學校爭取入住女宿時，身為學務長的陳英淙，卻將打架、罵三字經等偏差行為與小雯爭取宿舍拿來相類比，又將小雯類比為女性化打扮的男性，其言語已經徹底否定小雯的性別認同，顯然欠缺性平意識，且造成小雯嚴重的身心受創，因此陳英淙判賠8萬。



身為總教官的陳啟勝，則是一再質疑小雯的性別，甚至抬出自己的宗教信仰，企圖以師長之姿「矯正」小雯的性別認同，此等言論不只是欠缺對跨性別的理解，更是展露對跨性別的敵意與歧視，因此陳啟勝判賠12萬。



這是一件依民法侵權行為相關規定，基於人格權受侵害而獲得損害賠償的案件，法官更在最後痛斥陳啟勝：「在宗教或個人信念的框架下，或許其不容易接受跨性別的概念，但承認跨性別的存在，包容、尊重其性別選擇、價值展現，應是最基本的道理。」對於曾被反同公投橫掃過的多元性別群體，法官對反跨者義正辭嚴的訓誡，讀起來格外撫慰。



二、在宿舍安排上，法院認為應調和一般人的性別認知，並考慮認為自己申請入住純男宿或純女宿者之住宿權益，但判決書內並未說明一般人對於「純男宿」或「純女宿」的預期，是何種值得被法律保護的權利？以至於跨性別者的人格權需要與之調和？對此我們感到不解與遺憾。



小雯在即將入學的暑假（2017年7月）就向學校提出住宿問題，並告知校方「已徵得三位女同學的同意，願意與小雯共住一間4人女宿套房」，然而學校不顧小雯意願，仍將之安排在男宿。小雯因無法適應，再次向校方陳情，學校才在隔年一月，將原本提供給外賓的招待所規劃出兩間隔離式單間宿舍讓小雯入住。



法官認為讓小雯入住女宿將產生「安全議題與性平教育」間的兩難，並認為應該考慮其他住宿學生的感受，甚至暗指小雯入住女宿應徵得全體住宿生同意。針對此點我們感到非常不解。



長庚大學的住宿空間為套房式，浴室、廁所都在套房內，公共空間僅有討論室、洗衣曬衣間，小雯已取得三位同住者（包括兩位家長）的同意下，校方卻仍不附帶任何理由的否定其住宿要求，針對此點，法院不但完全沒有回應，甚至提出「安全」與「性平」的兩難，難道是把跨性別者當做潛在性侵犯？



此外，法官認為小雯入住女宿，對於那些希望入住在「純男宿」或「純女宿」的住宿生而言，可能難以保障周全，並認為這樣安排對其他住宿生而言未必友善。然而法官卻完全沒有闡明，其他學生對於「純男宿」與「純女宿」的預期是什麼樣的權利性質值得被保護，以至於跨性別學生的人格權需要與之調和？



我們能夠了解，有些人對於和跨性別學生住在同一棟宿舍確實感覺心裡不舒服，但這種「不舒服」是值得被保護的法益嗎？就像在種族歧視仍相當嚴重的美國，一個白人對於和有色人種共用廁所若感覺不舒服，但他有權利因為自己的不舒服，就在廁所門口張貼「專屬白人」的告示嗎？



再進一步說，小雯平日是做女性打扮，也以女性身份生活，和其他住宿生並無二致，因此並沒有破壞其他人「純女宿」的預期；除非「純女宿」指的是「生理構造」，但問題仍在於：一個住宿生並無法得知其他全體住宿生實際的「生理構造」，則對於「生理構造一致」的虛幻預期，又如何可以成為法律上值得被保護的法益？



我們很遺憾法院沒有更多闡明，法院僅以「安全」為由，就將「小雯依照性別認同的住宿權」與「其他人希望入住『純女宿』的預期」放在天平的兩端，再得出否定小雯入住女宿的權利之結論。



三、法院認為學校有義務提供性別平等的校園空間，唯「何謂性別平等的空間」仍有賴未來持續討論。



法院雖然未正面肯定小雯入住女宿的權利，但已注意到隔離式的宿舍安排，對於跨性別者可能產生標籤化作用，因此期許未來持續透過教育，並在尊重跨性別者生命歷程的原則下，繼續探討何謂真正的性別友善宿舍安排。



我們也認為，法院此部分的期許，一定也不僅限於本案的學校，而是希望透過法院公開的判決，期勉我國各級學校仍應該繼續討論、改善校內的公共空間，以期達到性別平等教育法的要求。

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