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「變性士官」23歲輕生慟！民眾搭地鐵繞首爾致哀：是國家殺了祂

▲▼南韓「變性士官」卞熙秀輕生身亡，民眾手持彩虹旗前往首爾廣場表達哀悼。（圖／達志影像）

▲南韓「變性士官」卞熙秀輕生身亡，民眾手持彩虹旗前往首爾廣場表達哀悼。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首位「變性軍人」、前陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯）本月3日驚傳陳屍忠清北道清州市住處，相關當局推測其以極端手段輕生，研判死亡多時，年僅23歲。對此，性別團體與民眾昨（6）日手持彩虹旗，前往首爾市廳廣場表達哀悼之意。卞熙秀生前曾因2019年11月遠赴泰國接受性別重置手術而遭到國防部強制退役，事後透過法院訴訟爭取重新歸隊服役。

根據韓媒《韓聯社》、《etoday》報導，對於卞熙秀最後選擇以極端手段離開世界，民眾認為年輕生命是被國家政府扼殺的，反歧視法制定連帶、反對歧視性少數者彩虹行動等性別團體6日下午3時發起哀悼行動，號召100多名市民搭乘地鐵2號線環繞首爾一圈，每車廂分配5至10人持書參加，象徵永遠記得卞熙秀的死，最後持彩虹旗、彩虹絲帶，並在胸前別上彩虹胸章，聚集在首爾廣場。

戴上繪有彩虹花紋口罩的市民A某表示，「卞熙秀的死，根本與國家出手扼殺無異！這個社會旁觀歧視與憎惡，是該好好做出回應。」

參與民眾花了1小時30分搭乘地鐵2號線環繞首爾一圈，最後聚集在市廳站。市民B某表示，「卞熙秀的死亡事件，是對性少數者的歧視、對性少數者的不當解雇，僅是因為自身性別認同便遭國家社會驅逐。」

▲▼南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

▲卞熙秀生前曾在記者會上痛哭，盼軍方能撤回強制退役決定。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓民族新聞》，卞熙秀死亡後，南韓國防部對此感到相當震驚，透過發言人表達哀悼之意，不過對於日後是否針對跨性別者進行軍隊服役相關制度改善，則表示目前並無相關的具體性討論。

而南韓陸軍在接獲卞熙秀死亡消息後表示，「對於民間人士死亡一事，軍方並無必要單獨表達立場」，遭到網友批評違反人權意識、冷血。網友表示，「卞熙秀將一生奉獻給軍方，最後卻反遭軍方拋棄、背叛。」

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►南韓前「變性士官」輕生亡！曾因失去男性生殖器遭強制退役

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