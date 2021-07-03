屏東狠甩Delta「1.4萬人全陰性」　網曝隱憂：別高興太早

▲屏東縣府全力防堵疫情。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者曾筠淇／綜合報導

屏東縣長潘孟安稍早宣布，因Delta病毒入侵而擴大篩檢的1萬4163人PCR全是陰性。就有網友發文表示，屏東縣篩檢萬人全都陰性也太厲害了吧，「這到底是什麼巫術？」貼文曝光後，立刻掀起熱議，還有網友回應，「誰說Delta很可怕的」、「驗1萬4千多人還能叫蓋牌嗎」。

屏東Delta病毒群聚案目前累積確診15人，為避免傳染擴大，屏東枋寮地區與醫院採萬人大篩檢。屏東縣長潘孟安稍早宣布，採檢的1萬4163人PCR全都是陰性，雖然鬆了一口氣，不過現在依然沒有鬆懈的本錢。

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屏東萬人全陰性的消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「屏東14163人篩檢全陰性太X了吧」為題發文，驚呼「這到底是什麼巫術？」起初得知Delta病毒強襲屏東後，原本讓外界相當憂心，結果採檢的1萬多人都陰性。

▲屏東社區篩檢站執行情形。（圖／指揮中心提供）

貼文曝光後，網友也紛紛留言回應，「人口密度有差，只能說還好不是雙北」、「屏東真的厲害」、「Delta有夠過譽」、「人口密度有差吧？也沒啥大眾運輸」、「太猛了」、「鄉村就是比較地廣人稀啊」。

不過，也有些網友擔心說道，「覺得還在潛伏期，驗不出來」、「才第一天而已，不要急好嗎」、「至少隔5天再驗一次啊」、「是覺得別高興太早」、「英國株已經示範一次」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早表示，屏東篩檢可說告一段落，這幾天連續5天連續檢測2千多人，PCR都陰性，所以社區可以說是安全，剩下相關接觸者，採檢完成後應該可以暫時畫下句點，但從最後接觸日起開始算，仍必須持續監測到7月11日。