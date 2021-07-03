本土染疫致死率高！網疑「各國醫療崩潰台灣卻沒有」　陳時中再回應

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

有網友日前在PTT上提出質疑，台灣染疫致死率這麼高，醫療量能卻沒崩潰，跟國外情況大不相同，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3日）回應，若將台灣本土疫情發展情況和世界相比，可看到與其他國家疫情剛開始時很類似，只是台灣相對沒那麼高，但還有努力空間。

陳時中表示，之前發言人莊人祥有秀一張圖給大家看，去年疫情發生初期在各國致死率都非常的高，當時台灣則很低，但將時間軸往後拉，看到台灣今年本土疫情發展情況，就可了解和其他國家在疫情剛開始時很類似，但我們相對沒這麼高，但還有努力空間在。

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有網友日前在PTT表示，台灣的醫療體性評比已經連續幾年世界第一，醫療技術也是世界數一數二，竟然還有這麼高的致死率「太過離奇了」，他也舉日本為例，日本老人人口比例高，但也沒出現這麼高的致死率，台灣目前本土累積13626例，累積668人死亡，致死率高達4.9%，老年人占了9成以上。

針對台灣的高致死率，網友整理出三個可能性，「一.因為無症狀的沒有篩檢，導致確診數字分母拉低，致死率變高」、「二.台灣的健保太好，一堆原本在國外就會死的人靠著健保續命，老人本身體質太差，有慢性病的比例比其他國家高很多，一確診就GG了」、「三.台灣確診年齡分佈老人比例比國外高，所以提高了致死率」，引發網友熱議。